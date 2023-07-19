الزمالك يعلن عن مواعيد اختبارات الناشئين والبراعم

أوضح طارق يحيى مدير المدرسة الأساسية "البراعم" والمشرف العام على الاختبارات، عن إقامة اختبارات الناشئين والبراعم داخل نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، بعد موافقة مجلس الإدارة بالتنسيق مع إسماعيل يوسف، رئيس القطاعات.

وقال طارق يحيى أن الاختبارات داخل نادي الزمالك ستقام وفقًا للمواعيد الآتية:

_ الأحد 23 و30 يوليو، مواليد 2009 و2010 و2011.

_ الإثنين 24 و31 يوليو، مواليد 2007 و2008 و2012 و2013.

_ الثلاثاء 25 يوليو و1 أغسطس، مواليد 2005 و2006 و2014 و2015.

_ الأربعاء 26 يوليو و2 أغسطس، مواليد 2003 و2004.

وأكد يحيى أن الاختبارات ستنطلق في الثامنة صباحًا على ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، وفقًا للمواعيد المحددة، على أن تكون قيمة الاستمارة 100 جنيه.