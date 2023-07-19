الكشف عن موعد إنضمام رياض محرز للأهلي السعودي

ترتقب الجماهير العربية موعد إعلان إنضمام النجم الجزائري رياض محرز نجم فريق مانشستر سيتي لصفوف النادي الأهلي السعودي، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

ويسعي فريق الأهلي السعودي لتدعيم صفوفه بعد عودته مرة أخري لدوري روشن، ويعد محرز صاحب الـ32 عاما، الصفقة المنتظرة من قبل جماهير "الراقي".

وكشفت صحيفة "الميدان"، أن النادي الأهلي يستعد للإعلان الرسمي عن ضم مع رياض محرز خلال الـ48 ساعة القادمة.

حيث كشفت تقارير صحفية أن رياض محرز وافق بالفعل على الانتقال إلى الأهلي السعودي بعد الاتفاق بين الطرفين على كافة التفاصيل.

وقدم الأهلي عرضًا للتعاقد مع رياض محرز مقابل 23 مليون جنيه إسترليني سيحصل عليها مانشستر سيتي الذي رفض المبلغ وطالب بـ 30 مليون جنيه إسترليني، وحتى الآن يثق الفريق الجداوي في حسم الصفقة.

لعب رياض محرز مع مانشستر سيتي في الموسم الماضي 47 مباراة في جميع المسابقات، وأسهم في 28 هدفًا بعدما سجل 15 هدفًا وتمكن من صناعة 13 آخرين، وتوج مع السيتيزنس بالثلاثية التاريخية الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا.