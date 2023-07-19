ندوة حول "واجبات مفتش الآثار واسترايجية الوزارة" بمنطقة آثار الفيوم

نظمت منطقة آثار الفيوم برئاسة الدكتور علي البطل مدير عام المنطقة، عددًا من الندوات الإرشادية والتوعوية لمفتشي الآثار بالمحافظة.

خلال ذلك أقامت المنطقة ندوة ألقى خلالها الدكتور عادل عكاشة رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر الوسطى محاضرة عن واجبات مفتش الآثار والمسئوليات المنوط به تنفيذها.

عكاشة: "استراتيجية وزارة السياحة والآثار تستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح"

تحدث "عكاشة" عن استراتيجية وزارة السياحة والآثار خلال الأعوام المقبلة والتى تستهدف الوصول بعدد السائحين القادمين إلى مصر الى نحو 30 مليون سائح عام 2030.

جاء ذلك بحضور مدير عام آثار الفيوم والحسن طاهر مدير عام آثار المنيا وسيد الشورة مدير عام آثار الفيوم السابق وأيمن توفيق مدير آثار الفيوم وأشرف صبحي رزق الله مدير الحفائر والبعثات وصابر عطية دويب كبير المفتشين بمنطقة آثار الفيوم.

كما تناول "عكاشة" فى محاضرته توضيح المهام المنوط بها مفتش الآثار والواجبات التى يقوم بها لحماية المناطق الأثرية من التعديات وكيفية إجراء المعاينات ومواجهة التعديات سواء فى المناطق الأثرية أو خارجها.

أوضح رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر الوسطى الإجراءات التى يجب اتخاذها فى عمليات ضم وإخضاع المناطق الأثرية والتى تشمل تحرير مذكرة علمية وعمل محضر المعاينة وخريطة مساحية موقع عليها الموقع المراد ضمه أو إخضاعه والرفع المساحى للمنطقة بالإضافة إلى الحصول على موافقة جهة الولاية فى حالة الضم.

تحدث الدكتور عادل عكاشة عن استراتيجية وزارة السياحة والآثار خلال الأعوام المقبلة، والتى تستهدف الوصول بعدد السائحين إلى 30 مليون سائح عام 2030، مشيرًا إلى أن المعدلات وصلت إلى 7 ملايين سائح خلال النصف الأول من هذا العام والمستهدف 15 مليون سائح فى نهاية عام 2030.

أشار إلى أن جهود وزارة السياحة والآثار فى تطوير المناطق الأثرية، مشددًّا على أهمية دخول القطاع الخاص فى مشروعات البنية التحتية اللازمة لاستقبال السائحين وأهمها وجود الفنادق والغرف السياحية المجهزة والقادرة على استيعاب أعداد الزوار المتوقع وصولهم إلى المناطق الأثرية والسياحية بشتى ربوع مصر للعمل على توفير المتطلبات كافة التي يحتاجها السائح خلال زيارته الى مصر.

فى نهاية الندوة أجاب رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر الوسطى عن أسئلة واستفسارات المفتشين، حول عددٍ من الموضوعات المرتبطة بواجبات ومسئوليات مفتش الآثار، وكذلك الإجراءات التي يجب اتباعها من المفتش للمحافظة على المناطق الأثرية.