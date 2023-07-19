سنتامين العالمية للذهب: مصر تتوافر فيها عوامل النجاح

التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مارتن هورجان الرئيس التنفيذي لشركة سنتامين العالمية للذهب والوفد المرافق علي هامش منتدي مصر للتعدين .

وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات بين قطاع التعدين المصري والشركة العالمية، و تم استعراض التعاون والشراكة الناجحة في منجم السكري للذهب بالصحراء الشرقية والرؤية المشتركة الطموحة لتحقيق مزيد من النجاحات.

وأكد رئيس سنتامين العالمية ان شركته تعتز بنجاحاتها في مصر وتثق في المناخ الاستثماري، مشيرا إلي أن مصر تتوافر فيها عوامل النجاح و يمكنها ان تصبح سوقا رائدة في مجال الثروات المعدنية