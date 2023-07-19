الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

سنتامين العالمية للذهب: مصر تتوافر فيها عوامل النجاح

بوابة الوفد الإلكترونية

التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مارتن هورجان الرئيس التنفيذي لشركة سنتامين العالمية للذهب والوفد المرافق علي هامش منتدي مصر للتعدين  .

وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات بين قطاع التعدين المصري والشركة العالمية، و تم استعراض التعاون والشراكة الناجحة في منجم السكري للذهب  بالصحراء الشرقية والرؤية المشتركة الطموحة لتحقيق مزيد من النجاحات.

وأكد رئيس سنتامين العالمية ان شركته تعتز بنجاحاتها في مصر وتثق في المناخ الاستثماري، مشيرا إلي أن مصر تتوافر فيها عوامل النجاح و يمكنها ان تصبح سوقا رائدة في مجال الثروات المعدنية

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