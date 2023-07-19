الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تطلق سلسلة من الندوات لمبادرة "طوَّر وغيَّر" بجامعة أسيوط

بوابة الوفد الإلكترونية

أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب سلسلة الندوات والتدريبات لمبادرة "طوَّر وغيَّر"، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر بجامعة أسيوط.

 من جانبها أكدت منال جمال الدين وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب أنه في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بصقل الشباب بمهارات سوق العمل الوظيفية والتكنولوجية، لذا تسعي الوزارة للتعاون مع الجامعات والمعاهد لتقديم تدريبات مبادرة "طوَّر وغيَّر" وتشبيك الشباب والخرجين مع منصة "توظيف مصر".

 جدير بالذكر أنه خلال هذه الندوات يتم استعراض موقع تدريبات "طوَّر وغيَّر" وهو أحد المواقع المفيدة لتنمية مهارات الشباب التكنولوجية من خلال كورسات ومسارات تعلم مختلفة وبشهادات الكترونية مجانية بالكامل. 

https://www.tawarwghayar.com

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