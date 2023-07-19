النفط يعاود الارتفاع وبرنت عند 79.90 دولار للبرميل

عادت أسعار النفط، في الارتفاع خلال تعاملات اليوم الأربعاء 19 يوليو، وذلك بعد أداء متباين منذ بداية الجلسة، في الوقت الذي توازن فيه الأسواق بين المخاوف بشأن الطلب في الولايات المتحدة وتعهد الصين بدعم النمو الاقتصادي وتراجع الإمدادات الروسية وانخفاض المخزونات الأمريكية.

أسعار العقود الآجلة لخام برنت:

ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.34% ما يعادل 27 سنتًا عند 79.90 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 15 سنتًا بنسبة 0.20% إلى 75.90 دولار للبرميل.

قال محلل الأسواق لدى "سي.إم.سي" ليون لي: "هناك الكثير من العوامل الإيجابية بالنسبة لأسعار النفط من زاوية العرض والطلب في الوقت الحالي، وبينما نتوقع انتعاش خام غرب تكساس الوسيط مقتربًا من 80 دولارًا للبرميل، فلا يعني هذا أن السوق تضارب على الصعود لأن موقف البنوك المركزية العالمية، الذي لا يميل للتشديد ما زال يمثل تراجعًا للرغبة في المخاطرة".

أضاف: "في ظل التوقعات بأن يرفع المركزي الأمريكي الفائدة لآخر مرة في يوليو فإن المخاوف بشأن الطلب في الولايات المتحدة التي تحد من مكاسب سعر النفط ستستمر على الأرجح".

لا يزال خبراء الاقتصاد قلقين ألا ينخفض التضخم الأمريكي بالسرعة الكافية حتى في ظل رفع أسعار الفائدة، وأظهر استطلاع أجرته "رويترز" أن التضخم الأساسي، الذي لا يشمل أسعار الغذاء والطاقة، سينخفض بنسبة طفيفة بنهاية العام أو سيظل قرب مستواه الحالي عند أقل قليلًا من 5%.

على الجانب الإيجابي، تعهدت لجنة التنمية الوطنية والإصلاح المعنية بالتخطيط في الصين أمس الثلاثاء بتنفيذ سياسات "لتعزيز وتوسيع نطاق" الاستهلاك في ثاني أكبر اقتصاد في العالم مع استمرار ضعف القوة الشرائية للمستهلكين.

قالت مصادر بالسوق نقلًا عن أرقام معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء: “إن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير بالولايات المتحدة تراجعت جميعها في الأسبوع الماضي، وبلغ هبوط مخزونات الخام حوالي 800 ألف برميل”.

تنتظر السوق تقرير المخزونات الأسبوعي من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق اليوم الأربعاء، والذي من المتوقع أن يظهر تراجع مخزونات النفط الخام الأمريكية وهو ما سيقدم مزيدًا من الدعم للأسعار، بحسب مذكرة "إيه.إن.زد".

في الوقت نفسه، قالت وزارة الطاقة الروسية، إنه من المتوقع أن تخفض روسيا صادراتها النفطية 2.1 مليون طن متري في الربع الثالث من العام، تماشيًّا مع خفض طوعي مزمع للصادرات بمقدار 500 ألف برميل يوميًّا في أغسطس/آب.