96.52% النسبة العامة للنجاح ببكالوريوس "طب بيطري" قناة السويس

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس اعتماد نتيجة بكالوريوس الطب البيطري، إذْ بلغت النسبة العامة للنجاح 96.52%، مُقدمًا التهنئة لطلابه من خريجي الطب البيطري، متمنيًّا لهم النجاح والتميز في أسواق العمل المحلية والدولية، مؤكدًا أن خريج الطب البيطري يحظى بإقبال شديد بالدول العربية والأجنبيـة خصوصًا مع التوسع الكبير في البرامج الدراسية المميزة بالكلية.

في سياق متصل - علق الدكتور محمد عبدالنعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب علي نتيجة بكالوريوس الطب البيطري، مشيرًا إلى أن حصول 8 طلاب على تقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف، و 15 على تقدير عام جيد جدًّا مع مرتبة الشرف، و27 طالبًا وطالبة على تقدير عام جيد جدًّا، و45 على تقدير عام جيّد.

الطلاب العشر الأوائل بالترتيب:

ومن جانبها - أشارت الدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطرى، إلى أن الطلاب العشر الأوائل بالترتيب هم: أحمد حسن حسن بالمركز الأول، ونورهان حاتم حامد بالمركز الثاني، بلال إيهاب السعيد بالمركز الثالث، أما المركز الرابع حصلت عليه الطالبة أمنية أحمد موسى، بينما جاء في المركز الخامس شروق شعبان عبدالفتاح.

تابعت الدكتورة أمينة دسوقي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب إعلان أسماء الطلاب من المركز السادس إلى العاشر والتي جاءت كالآتي: نيرة حسن أحمد بالمركز السادس، يسرا ماهر شفيق بالمركز السابع، حسام محمد أبوالمجد بالمركز الثامن، ثم هبة السيد محمد بالمركز التاسع، وأخيراً مصطفى محمد ربيع بالمركز العاشر.

أفاد الدكتور تامر حسنين منسق برنامج ابن الهيثم أنه تم إعلان النتيجة عبر الخدمة الصوتية، كما سيتم إعلانها قريبًا عبر برنامج ابن الهيثم.