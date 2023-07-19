جيبوتي: نتطلع للاستفادة من الخبرات المصرية في قطاعي البترول والتعدين

أكد يونس على جيدى وزير الطاقة والموارد الطبيعية بجمهورية جيبوتى، أن قطاع التعدين فى مصر شهد تطوراً خلال الفترة الماضية، وأن بلاده تتطلع إلى الاستفادة من الخبرات المصرية سواء في صناعة البترول او صناعة التعدين.

ووجه الوزير الجيبوتي خلال لقاءه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على هامش فعاليات اليوم الثاني لمنتدى مصر للتعدين ٢٠٢٣ ، الدعوة للمهندس طارق الملا لزيارة دولة جيبوتى للتعرف على فرص التعاون المتاحة بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

تم خلال اللقاء، بحث سبل دعم وزيادة التعاون المشترك فى الأنشطة البترولية والتعدينية بما يحقّق المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين.

وجه الملا الشكر للوزير الجيبوتي على تلبية الدعوة والمشاركة في المنتدى بما يؤكد على الدعم المشترك بين البلدين ورسالة للتعاون وتوصيل صوت افريقيا للعالم فى مجال التعدين والتحول الطاقى،

وشدد الملا على الاستعداد الدائم لتقديم مصر كافة أوجه الدعم لجيبوتي سواء في القطاع البترولى او التعدينى ، وإمكانية إرسال بعثات تعليمية من جيبوتي إلى مصر فى مختلف أنشطة صناعة البترول والتعدين ، وفى هذا الصدد اشار الملا إلى إنه تم الاتفاق على الإعداد لتوقيع مذكرة تفاهم جديدة بين البلدين فى مجال التدريب.

كما التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وفد مجموعة الموارد اﻷوروأسيوية "Eurasian Resources Group (ERG)" المتخصصة فى العمل بمجالات التعدين وعمليات الطاقة والنقل والتسويق فى 16 دولة حول العالم ، والتى أبدى مسئولوها اهتمامهم ومتابعتهم لما تحققه مصر من تطور فى قطاع التعدين ودراستهم بدء العمل وضخ استثمارات فى السوق المصرى بما لديه من فرص واعدة .

وأوضح الوزير لوفد المجموعة ما شهده قطاع التعدين من تطورات وإصلاحات وما نتج عن ذلك من طرح مزايدات لاستغلال الثروات التعدينية جذبت استثمارات وشراكات عالمية ، وأن مشاركتهم بمنتدى مصر للتعدين فى دورته الحالية فرصة جيدة للمجموعة لمعرفة السوق المصرى جيداً ، واستكشاف ما قامت به مصر من إصلاحات فى قطاع التعدين على أرض الواقع ، وتحديد المجالات التى يمكن أن تستثمر فيها المجموعة بداية من المشاركة فى المزايدات ومروراً بمجالات خدمات قطاع التعدين .

وقدم الدكتور جوناثان كورديرو رئيس القطاع التطويرى بالمجموعة التهنئة على نجاح المنتدى ، واستعرض مجالات عمل المجموعة ووجودها فى 16 دولة حول العالم ، وبصفة خاصة تواجدها فى القارة اﻷفريقية ، واستهدافها زيادة توسعاتها وتحمسها للعمل فى منطقة الدرع النوبى وفى مصر ، كما أوضح ما تتمتع به المجموعة من تقنيات حديثة فى مجال عمليات البحث والاستغلال .

واتفق الجانبان على دراسة المزيد من فرص التعاون والاستثمار والاستفادة من خبرات المجموعة وخاصة فى تحقيق المزيد فى مجال القيمة المضافة للثروات التعدينية وتطوير المشروعات الجارية.

حضر اللقاء المهندس علاء خشب نائب الوزير لشئون الثروة المعدنية والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى.