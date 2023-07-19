احتفال مميز للأوبرا بالعام الهجري الجديد (صور)

في ليلة روحانية خاصة، احتفلت دار الأوبرا المصرية بالعام الهجرى الجديد على المسرح الكبير وسط حضور كامل العدد، وذلك ضمن فعاليات المهرجان الصيفي المقام على مختلف مسارح الأوبرا.

ليلة روحانية في الأوبرا احتفاءً بالعام الهجري الجديد

إلهامات روحانية عبرت عن قيم الهجرة النبوية ومبادئ الاسلام السمحة وشمائل النبي الكريم جاءت فى احتفالية دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بالعام الهجرى الجديد وقادها المايسترو الدكتور علاء عبد السلام.

واستضافت المنشد وائل الفشنى مع نجوم الغناء والانشاد أحمد حسن ، نهي حافظ ، أحمد العمري ، أميرة أحمد ، مصطفى النجدي ، آيات فاروق ، محمود هلال .

فعلى المسرح الكبير تجلى المطربون والمنشدون فى تقديم عدد من الاعمال الدينية التى ارتقت بالمشاعر وسمت بالوجدان كان منها إلى رحاب يثرب ، مدد ، الرضا والنور ، يا رب كرمك ، مولاي ، أم النبى ، سبحت صنع ربى ، لا إله إلا الله ، طلع البدر علينا ، يا محمد ، يا صـلاة الزين ، المسك فاح ، مدد يا نبى ، أشتاق يـا الله ، صلوا على حضرته وحيوا ربيب العلا . كما تواصلت فعاليات مهرجان الاوبرا الصيفى للموسيقى والغناء على المسرح المكشوف حيث تالقت عازفة الهارب منال محيى الدين وفرقتها انامل شرقية بمجموعة من المؤلفات العربية والغربية التى تم عزفها باسلوب مميز كان منها الحلوه دى ، كلمة حلوة ، ميس الريم ، اخر ايام الصيفية ، نسم علينا الهوا ، يمامة بيضا ، غرام فى الكرنك ، تيمة الحب ، رقصة عزيزة ، يا زهرة فى خيالى الى جانب بانوراما لاعمال كل من اسمهان وبليغ حمدى وموسيقى فيلم ابو على .