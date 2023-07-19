تراجع جماعي لأسعار العملات الأجنبية.. والإسترليني يسجِّلُ 39.76 جنيه

سجَّلتْ أسعار صرف العملات الأوروبية والآسيوية، تراجعًا بشكل جماعي مقابل الجنيه المصري، فى منتصف تعاملات، اليوم الأربعاء 19 يوليو، في محلات الصرافة والبنوك الرئيسية والعاملة في مصر.

أسعار صرف العملات الأوروبية والآسيوية:

سجَّلتْ أسعار صرف اليورو الأوروبي المصري بلغ 34.43 للشراء، و34.66 جنيه للبيع ، ووصل سعر الجنيه الإسترليني إلى مستوى 39.76 جنيه للشراء، 40.24 جنيه للبيع، وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 35.76 جنيه للشراء، 36.0 جنيه للبيع.

بلغت أسعار صرف الدولار الكندي 23.32 جنيه للشراء، و23.43 جنيه للبيع، والكرون الدنماركي 4.62 جنيه للشراء، و4.65 جنيه للبيع، والكرون السويدي 2.99 جنيه للشراء، 3.02 جنيه للبيع.

جاءت أسعار العملات الآسيوية على النحو الآتي: إذ سجَّلتْ أسعار صرف الـ100 ين الياباني نحو 22.01 للشراء، 22.23 جنيه للبيع، واليوان الصيني عند 4.26 جنيه للشراء، 4.28 جنيه للبيع.

اليورو الأوروبي:

أسعار صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه سجلت في البنك الأهلي المصري، شراء 34.52 جنيه للشراء، 34.78 جنيه للبيع، فيما بلغ سعره في بنك الإسكندرية 34.66 جنيه للشراء، و34.83 جنيه للبيع.

أسعار صرف اليورو الأوروبي حققَّتْ في البنك التجاري الدولي 34.64 جنيه للشراء، و34.90 جنيه للبيع، وفي بنك أبوظبي الإسلامي، سجل سعر اليورو 34.71 جنيه للشراء، و 34.84 جنيه للبيع.

أسعار صرف اليورو الأوروبي بلغت في بنك مصر 34.52 جنيه للشراء، 34.78 جنيه للبيع، وبلغ سعره مقابل الجنيه في المصرف المتحد 34.53 للشراء، 34.89 جنيه للبيع.