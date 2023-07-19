النائب حازم الجندي: منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية علامة فارقة في تاريخ النهضة العمرانية

أكد النائب الوفدى المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية اتجاه الحكومة نحو إصدار حزمة من الحوافز الجديدة للمستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات في المناطق المركزية للأعمال، خاصة المنطقة المركزية للأعمال الجاري تنفيذها في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار إلى أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية CBD واحدة من أهم المناطق داخل العاصمة حيث تضم عدد كبير من الأبراج وناطحات السحاب أبرزها البرج الأيقوني الذي يعد أطول برج بقارة أفريقيا، حيث يبلغ طوله 400 متر، ويحتوي على 79 طابقًا وتبلغ مساحته حوالي 505000 متر مربع، كما أنها تمتلك موقع مميز داخل المدينة حيث تطل علي النهر الأخضر مباشرة.

وقال "الجندي"، إن المنطقة تعتبر علامة فارقة في تاريخ النهضة العمرانية التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية، وهي نتاج تعاون بين وزارة الإسكان ممثلة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والصينية (CSCEC) إحدى أكبر شركات المقاولات في العالم.

وأوضح أن استثمارات المنطقة المركزية بالعاصمة الادارية تقدر بنحو 3 مليارات دولار، على مساحة أرض تبلغ 1.71 مليون متر مربع، وتقدر مساحتها بـ 195 فدان.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن المنطقة ستكون بمثابة مجمعًا متكاملًا للخدمات المالية والتجارية، وسيمثل منطقة جذب سياحي واستثماري لمركز العاصمة الإدارية، مؤكدا على أهمية التوسع في إنشاء مناطق مركزية مميزة للأعمال في جميع المدن الجديدة للتشجيع على إقامة مشروعات مالية وخدمية وتجارية وإدارية وسكنية وفندقية وغيرها من الأنشطة المُكملة لها، مع إطلاق مجموعة حوافز ضريبية، وتيسيرات في الاجراءات، مشددا على أهمية الالتزام بمعايير واضحة للمشروعات التي ستحصل على هذه المحفزات، المخصصة للمناطق المركزية للأعمال، سواء فيما يتعلق بمساحة المشروع، أو تكلفته الاستثمارية، وكذا الاستثمارات الواردة من الخارج.