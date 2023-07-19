وزير الرياضة: "مبادرة (شباب بلد) نموذج فريد للتعاون بين المنظمات الدولية والحكومة المصرية"

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن مبادرة "شباب بلد" تعد إحدى أهم المبادرات التي تم إطلاقها العام الماضي، وتمثل نموذجًا فريدًا للتعاون بين المنظمات الدولية والحكومة، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، والشباب، والتي تستهدف الاستثمار في الشباب والنشء، وترتكز محاورها حول تعزيز روح العمل الحر وريادة الأعمال، وتحسين الروابط بين الشباب وفرص العمل القائمة، وزيادة عدد فرص العمل الجيدة المتاحة للشباب، وتعزيز تكافؤ فرص الحصول على التعليم الجيد، وتجهيز الشباب بما يؤهلهم ليكونوا خبراء في حل المشكلات، وأعضاء فاعلين في المجتمع المدني مسهمين في خلق عالم أفضل.

جاء ذلك خلال عقد المجلس الاستشاري للمبادرة الدولية للأمم المتحدة في مصر «شباب بلد»، اجتماعه الثاني، وذلك بمقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة كل من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، لمناقشة موضوعات عدة يأتي في مقدمتها تشكيل التحالف التنفيذي للمبادرة ومجموعات العمل، وإقرار الآليات المتبعة للانضمام لـ (شباب بلد)، وبعض البرامج الرئيسية المقترحة للمبادرة التى تهدف لمساعدة الشباب للانتقال من مرحلة التعلم لمرحلة العمل والكسب، وشمل ذلك عرض السكرتارية الخاصة بالمبادرة ممثلة في مكتب اليونيسيف في مصر، لمقترح إنشاء أكاديمية افتراضية تحت مسمى "Gen-U Academy" لخدمة الشباب وإعدادهم للتحول من التعليم للعمل والكسب.

يضم المجلس ١١ عضوًّا هم الدكتور عمرو طلعت، وزير اﻻتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، كممثلين عن الجانب الحكومي، كما تضم كل من ميرنا عارف، مدير عام مايكروسوفت مصر، والمهندس محمد السويدي رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات، وريم سامي سعد، عضو مجلس إدارة سامكريت للاستثمارات، كممثلين للقطاع الخاص، وكل من مارجرت سانشو، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، وكيم جين يونغ، المدير الإقليمي لمكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي في مصر "كويكا"، كممثلين لشركاء التنمية، وعهود وافي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، كممثلة للمجتمع المدني، بالإضافة إلى جيرمي هوبكنز، ممثل اليونيسف في مصر، وأمنية العمراني عضو مجلس أصوات الشباب التابع للمفوضية الأوروبية ومؤسسة حياة كريمة.

أقر الاجتماع إنشاء التحالف التنفيذي للمبادرة ومجموعات العمل الخمسة المعنية بأهداف مبادرة "شباب بلد"، وهي: التعليم، والتوظيف وريادة الأعمال، والتدريب والمهارات، والرقمنة، والمشاركة الاجتماعية الفعالة.

تعتبر "شباب بلد" ضمن المبادرات في إطار الامم المتحدة للتعاون من أجل التنمية ٢٠٢٣-٢٠٢٧ والتي تسهم في تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.