الأمم المتحدة: بدء تفريغ نفط "صافر" الأسبوع المقبل

أعلنت الأمم المتحدة، أنها قد تبدأ مطلع الأسبوع المقبل عملية لنقل نحو 1.1 مليون برميل نفط من ناقلة متهالكة ترسو قبالة الساحل اليمني، وذلك حسبما ذكرت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

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تعرض البحر الأحمر والساحل اليمني للخطر

ويحذر مسؤولون بالأمم المتحدة منذ سنوات من تعرض البحر الأحمر والساحل اليمني للخطر بسبب احتمال أن يتسرب من الناقلة صافر أربعة أمثال كمية النفط التي تسربت في كارثة الناقلة إكسون فالديز قبالة ألاسكا في عام 1989.

السفينة تبعد أقل من ثلاثة كيلومترات

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن السفينة التي سيتم نقل النفط إليها تبعد أقل من ثلاثة كيلومترات "وتُجري الاستعدادات النهائية للرسو بجوار صافر ونقل النفط" مطلع الأسبوع المقبل.

وتوجد سفينة أخرى بالفعل بجانب صافر للمساعدة في نقل النفط.