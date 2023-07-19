أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء.. استمرار الانخفاض

يستمر تراجع أسعار الفراخ اليوم الأربعاء، 19 يوليو 2023، وبلغ سعر الانخفاض بمقدار 3 جنيه للكيلو جرام الواحد.

واستقرت أسعار البيض اليوم، بعدما شهد سعر كرتونة البيض «الأبيض والأحمر» ارتفاعات متتالية خلال الأسبوع الماضي، رغم انخفاض أسعار الأعلاف أمام منتجى الدواجن، على الرغم من ثبات سعر كرتونة البيض البلدى متخطية حاجز الـ120 جنيها.



أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023:

سجل سعر الفراخ البيضاء 56 جنيهًا جملة، لتصل إلى الأسواق بسعر 63 إلى 65 جنيها للكيلو، على حسب المنطقة السكنية.

يتراوح سعر كيلو الفراخ الساسو ما بين 100 و101 جنيها.

سجل سعر كيلو الفراخ البلدي 95 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الأمهات البيضاء 52 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم 18 يوليو 2023:

أسعار البيض اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023:

سجل سعر كرتونة بيض أحمر 115: 118 جنيها.

سجل سعر كرتونة بيض أبيض 110: 113 جنيها.

سعر كرتونة البيض البلدى 120: 122 جنيها.

