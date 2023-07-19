تعرف على أدعية الرسول محمد لأمته

الدعاء من اسباب رفع البلاء وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كثير الدَّعوة لأمته، وممَّا ورد عنه في ذلك ما يأتي: روت أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-: (لَمَّا رأَيْتُ مِن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم طِيبَ نفسٍ قُلْتُ يا رسولَ اللهِ ادعُ اللهَ لي فقال: اللَّهمَّ اغفِرْ لِعائشةَ ما تقدَّم مِن ذنبِها وما تأخَّر ما أسرَّتْ وما أعلَنَتْ فضحِكَتْ عائشةُ حتَّى سقَط رأسُها في حِجْرِها مِن الضَّحِكِ قال لها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أيسُرُّكِ دعائي؟ فقالت: وما لي لا يسُرُّني دعاؤُكَ؟ فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: واللهِ إنَّها لَدعائي لِأُمَّتي في كلِّ صلاةٍ).

روى أبو هريرة -رضي الله عنه- عن رسول الله أنّه قال: (لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجابَةٌ، فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، وإنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتي شَفاعَةً لِأُمَّتي يَومَ القِيامَةِ، فَهي نائِلَةٌ إنْ شاءَ اللَّهُ مَن ماتَ مِن أُمَّتي لا يُشْرِكُ باللَّهِ شيئًا).

روى عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه- (أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تلا قولَ اللهِ جلَّ وعلا في إبراهيمَ: {رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} وقال عيسى: {إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ} فرفَع يدَيْهِ وقال: (اللَّهمَّ أُمَّتي أُمَّتي) وبكى فقال اللهُ: يا جِبريلُ اذهَبْ إلى مُحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ـ وربُّكَ أعلَمُ ـ فسَلْه ما يُبكيه؟ فأتاه جِبريلُ فسأَله فأخبَره بما قال واللهُ أعلَمُ فقال اللهُ: يا جِبريلُ اذهَبْ إلى مُحمَّدٍ فقُلْ: إنَّا سنُرضِيكَ في أُمَّتِكَ ولا نَسوؤُكَ).

