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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بايرن ميونخ  يتمسك لضم هاري كين.. ويستعد لتقديم عرضا جديدا لتوتنهام

هاري كين
هاري كين

يتمسك نادي بايرن ميونخ الألماني، على حسم التعاقد مع الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام، في ظل مماطلة النادي الإنجليزي بعدما رفض عرضين من النادي البافاري.

 

وكشفت صحيفة ليكب الفرنسية، أن النادي الإلماني متمسك بضم هاري كين، ويستعد لتقديم عرض، بقيمة 90 مليون يورو إلى توتنهام.

 

وأفادت الصحيفة الفرنسية، إلى أن إدارة البايرن تصر على إبرام صفقة هاري كين، بأي ثمن ولا يمانعون رفع عرضهم إلى 100 مليون يورو، لتعويض رحيل النجم روبرت ليفاندوفسكي، الذي انضم إلى برشلونة الإسباني.

 

ورفض توتنهام العرض الأخير من بايرن ميونخ بقيمة 80 مليون يورو، ورغبة الفريق الإنجليزي هي الحصول على 100 مليون يورو على الأقل، للسماح للاعب بالرحيل عن النادي.

 

هاري كين

 

وتشير تقارير إلى أن باريس سان جيرمان الفرنسي، مهتم للتعاقد مع  اللاعب البالغ من العمر 29 عاما، ولكن رغبة هاري كين الأساسية هي الانتقال إلى بايرن ميونخ.

 

ينتهي عقد هاري كين مع توتنهام في 30 يونيو 2024، وفي ظل رفض النادي بيعه في هذا الموسم، سينتظر اللاعب 12 شهرًا كي ينضم إلى بايرن ميونخ في صفقة انتقال حر.

 

يُعد هاري كين من أهم أولويات توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ، للموسم القادم للمنافسة على جميع البطولات، بعد أن أخفقت العناصر الحالية بالفريق في سد الفجوة التي خلفها رحيل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

 

هاري كين

 

وفي حال فشل البايرن التعاقد مع هاري كين، سيتجه النادي إلى الحلول البديلة وهي التعاقد مع لاعب مانشستر سيتي ألفاريز بعقد إعارة لمدة عام واحد، أو دوشان فلاهوفيتش من يوفنتوس الإيطالي.

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