طارق الشناوي يطالب المهن الموسيقية بالتراجع عن بيان إلغاء حفل ترافيس سكوت

هاجم الناقد الفني طارق الشناوي بيان نقابة المهن الموسيقية حول إلغاء حفلة مؤدي الراب الأمريكي ترافيس سكوت، قائلا: " هذا المقعد جلس عليه قامات مثل أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب ولكن مايحدث الآن غير مقبول والنقابة ليست رقيبة على الذوق العام "

لايجب أن تكون بيانات نقابة المهن الموسيقية متعثرة ومتوترة

وأضاف طارق الشناوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “ كلمة اخيرة ” المذاع على قناة “ أون ”، مساء اليوم:"حزين على موقف النقابة لأنه معلن أمام الرأي العام ولايجب أن تكون بيانات نقابة المهن الموسيقية متعثرة ومتوترة ويبدو أن من يجلسون على المقعد لايدركون قيمة هذا المقعد ".

وتساءل طارق الشناوي : "كيف نكون مقبلين على مهرجان العلمين وبه مغنيين عالميين ويحدث مثل هذه الأمور؟، و لو قرأ فنان عالمي مثل هذه التصريحات قد يتردد في زيارة مصر ".

وطالب طارق الشناوي نقيب المهن الموسيقية بمراجعة البيان وسرعة تصحيحه، قائلاً : أطالبه بالتريث وأن لا يبني قرارات بناء عن على كلام السوشيال ميديا ".

لميس الحديدي تهاجم نقابة المعن الموسيقية

ومن جانبها، هاجمت الإعلامية لميس الحديدي بيان نقابة المهن الموسيقية حول حفلة مؤدي الراب الأمريكي ترافيس سكوت، قائلة :" بعيد عن كلام السوشيال ميديا ميديا فوجئنا بنقابة المهن الموسيقية طلعت بيان تقول هتلغيه عشان مطالب الناس ".

وقالت لميس الحديدي في برنامجها “ كلمة أخيرة ” المذاع على قناة “ أون ” مساء اليوم ، :" “ بيان النقابة غريب ولا يليق بمصر ولا السياحة، ومينفعش النقابة تسير خلف كلام على السوشيال ميديا”.

أمر ليس علمياً ولايلق بالسياحة ولا النقابة

وأضافت لميس الحديدي : " مؤدي الراب واضح أنه داخل البيت من بابه وأخذ تصريحات من الجهات الأمنية ووزارة السياحة ماينفعش بعد كل ده تطلع النقابة بيان بالشكل ده هذا أمر ليس علمياً ولايلق بالسياحة ولا النقابة كنتوا قولوا من البداية مش عايزينه لكن نحدد حفل وبعدين نقول مش عايزينه ".

وتابعت : " أنا معرفش المطرب ولست من محبيه ولا كارهيه ولاأستمع لهذا النوع من الغناء ولكن طالما بقول أن وزارة السياحة والجهات الامنية وافقت يطلع بيان زي ده يعتبر إيذاء لسمعة البلد وسمعة السياحة " .