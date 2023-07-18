لميس الحديدي: بيان المهن الموسيقية عن ترافيس سكوت لا يليق بمصر

هاجمت الإعلامية لميس الحديدي بيان نقابة المهن الموسيقية حول حفلة مؤدي الراب الأمريكي ترافيس سكوت، قائلة :" بعيد عن كلام السوشيال ميديا ميديا فوجئنا بنقابة المهن الموسيقية طلعت بيان تقول هتلغيه عشان مطالب الناس ".



وقالت لميس الحديدي في برنامجها “ كلمة أخيرة ” المذاع على قناة “ أون ” مساء اليوم ، :" “ بيان النقابة غريب ولا يليق بمصر ولا السياحة، ومينفعش النقابة تسير خلف كلام على السوشيال ميديا”.

أمر ليس علمياً ولايلق بالسياحة ولا النقابة

وأضافت لميس الحديدي : " مؤدي الراب واضح أنه داخل البيت من بابه وأخذ تصريحات من الجهات الأمنية ووزارة السياحة ماينفعش بعد كل ده تطلع النقابة بيان بالشكل ده هذا أمر ليس علمياً ولايلق بالسياحة ولا النقابة كنتوا قولوا من البداية مش عايزينه لكن نحدد حفل وبعدين نقول مش عايزينه ".

وتابعت : " أنا معرفش المطرب ولست من محبيه ولا كارهيه ولاأستمع لهذا النوع من الغناء ولكن طالما بقول أن وزارة السياحة والجهات الامنية وافقت يطلع بيان زي ده يعتبر إيذاء لسمعة البلد وسمعة السياحة " .

وكانت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة النقيب مصطفي كامل، أصدرت بيانا بشأن حفلة مؤدي الراب الأمريكي ترافيس سكوت، وذلك بعد انتشار أنباء حول دعوته للماسونية في حفلاته، والتي كان من المقرر إقامة حفله ٢٧ يوليو الجاري، بمنطقة الصوت والضوء بالأهرامات، حيث قررت النقابة عدم إصدار تصاريح لإقامة هذا النوع من الحفلات.

وقال الدكتور محمد عبدالله، في بيان نقابة المهن الموسيقية: «بشأن الحفل المقرر إقامتها يوم ٢٠٢٣/٧/٢٨ بمنطقة الأهرامات بالجيزة لمؤدي الراب الأمريكي ترافيس سكوت. وأوضح: «تؤكد النقابة العامة للمهن الموسيقية، باعتبارها الجهة المنوط بها إصدار تراخيص إقامة الحفلات الموسيقية والغنائية في مصر بالتضامن مع وزارة الثقافة المصرية، ممثلة في جهاز الرقابة على المصنفات الفنية والسادة وزارة العمل، على ضرورة وضع الاعتبارات الأمنية والموافقات من الجهات المختصة على رأس الأولويات فيما يخص إقامة الحفلات، وذلك ضمانًا وحماية لجموع الجماهير».

وتابع: مما لا شك فيه أن النقابة العامة في الأشهر الأخيرة، رحبت بكافة ألوان الفنون والحفلات إلا أنها حددت شروطًا وضوابط لضمان عدم المساس بالعادات والتقاليد الموروثة للشعب المصري».



‎وأضاف: «حيث إن النقابة العامة من نسيج هذا الوطن الحبيب تعمل على استقراره وأمنه وترفض العبث بالقيم المجتمعية والعادات والتقاليد المصرية والعربية، فإنه بعد استقراء واستطلاع آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد ما ورد لنقابة المهن الموسيقية ونقيبها العام ومجلس إدارتها من أنباء تصدرت محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي تضمنت صورا ومعلومات موثقة عن طقوس غريبة لنجم هذا الحفل يقدمها أثناء فقرته وتسخير أدواته من أجل إقامة طقوس تتنافي مع قيمنا وتقاليدنا المجتمعية الأصيلة، قرر النقيب العام ومجلس الإدارة إلغاء الترخيص الصادر لإقامة هذا النوع من الحفلات الذي يتنافي مع الهوية الثقافية للشعب المصري».