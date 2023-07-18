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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

توريد 172 ألف 372 طن من القمح لمخازن الغربية بنسبة 98,8%

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عن توريد 98,8% من المستهدف توريده من القمح المحلي لمخازن وصوامع المحافظة، وتم اليوم استلام 17 طن من القمح المحلي موزعة ما بين 13 طن من البنك الزراعي 4 أطنان من شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، ليصل بذلك إجمالي ما تم توريده إلى 172 ألف 372 طن من القمح المحلي بإجمالي نسبة 98,8% من المستهدف.

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الإسماعيلية: توريد 96.8٪ من مستهدف القمح المحلي

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التموين: وصول نسب توريد القمح المحلي إلى 1.2 مليون طن

ووجه رحمي باستمرار تقديم الدعم لكافة المزارعين لاستلام محصول القمح داخل الجمعيات الزراعية ومواقع التخزين المنتشرة داخل مراكز المحافظة الثمانية، والبالغ عددها ٢٢ موقع تخزين، وذلك حتى نهاية موسم التوريد.

وفي سياق متصل وجه المحافظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الوحدات المحلية ومباحث التموين باستمرار حملات الرقابة والتفتيش على كافة الجهات التي تستخدم القمح المحلي بشكل مخالف للقانون.

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