الاتحاد المصري للكاراتية يكرم أبطاله بالمركز الأوليمبي لتدريب الفرق القومية بالمعادي

بحضور وزير الرياضة..

أثنى الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على جهود مجلس ادارة الاتحاد المصري للكاراتية فى تطوير اللعبة والارتقاء بها والتى اثمرت على التواجد الدائم للاعبي المنتخب المصري على منصات التتويج رجال وسيدات وفى مختلف الاعمار السنية سواء على المستوي العالمى أو القاري .



جاء ذلك خلال حضور وزير الشباب والرياضة اليوم بالمركز الاوليمبي لتدريب الفرق القومية بالمعادى تكريم الاتحاد المصري للكاراتية برئاسة محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري وعضو الاتحاد الدولى للعبة وبحضور السفير اليابانى بجمهورية مصر العربية أوكا هيروشي .



وشهدت الاحتفالية عرض رياضي من ابطال المنتخب المصري للكاراتية والذي قدموا اداء مميز وراقي لاقي إعجاب الحاضرين.



وقام الاتحاد المصري للكاراتية بتكريم لاعبيه من الحاصلين على المراكز الاولى فى البطولات العالمية والقارية المختلفة ومنها أوليمبياد طوكيو والرانك العالمى والحاصلين على ميداليات ببطولة البريميرليج باليابان .



وتوجه محمد الدهراوي بالشكر الى وزير الرياضة الدكتور اشرف صبحي على دعمه المتواصل للاتحاد واللعبة والتى كان لها اثر كبير فى تحقيق العديد من الميداليات فى كبري البطولات التى شارك بها الاتحاد المصري للكاراتية .

وفى كلمته تقدم السفير اليابانى بجمهورية مصر العربية أوكا هيروشي بالشكر الى الدولة المصرية والقيادة السياسية على دعمها لرياضة الكاراتية وايضا على هذا التكريم.



كما اختص بالشكر السفير اليابانى الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والذي كان أيضا لاعبا متميزا فى الكاراتية ، واثني السفير اليابانى على المنتخب المصري للكاراتية على مستوي الرجال والسيدات والذي يقدم ابطال عالم فى اللعبة .



كما توجه وزير الرياضة بالشكر الى اعضاء الاجهزة الفنية للمنتخبات المصرية على دورهم فى الارتقاء بمستوي لاعبي المنتخبات المصرية وطالبهم بمزيد من النتائج المتميزة فى جميع البطولات القادمة ورفع علم مصر عاليا فى جميع المحافل الرياضية المشاركين فيها خاصة وان الدولة المصرية تملك من الامكانيات ما يؤهلها لتحقيق افضل النتائج

وشهدت الاحتفالية تكريم الكابتن عاطف اباظه الخبير العالمى، والكابتن حسنى جبر المدير الفنى لمنتخب مصر، اللاعب على الصاوي الحاصل على المركز الخامس بدورة طوكيو ، وتكريم اللاعب عبد الله ممدوح واللاعبة رضوي السيد على مشاركتهم فى اوليمبياد طوكيو .

كما تم تكريم اللاعب طه طارق اول رانك عالمى فوق ٨٤، كما تم تكريم البطلة ريم احمد رمزى والحاصلة على ذهبية بطولة البريميرليج باليابان وتم ايضا تكريم البطل احمد رجب المصري الحاصل على برونزية البريميرليج باليابان.

وعلى هامش الاحتفالية قام الاتحاد المصري للكاراتية بأهداء درع للدكتور اشرف صبحي وزير الرياضة على جهوده ودعمه للاتحاد وايضا تم تكريم السفير اليابانى بجمهورية مصر العربية أوكا هيروشي على دعمه للعبة فى مصر وايضا تم تكريم الاستاذ عاطف حموده المدير التنفيذي للمركز الأوليمبي لتدريب الفرق القومية بالمعادي.