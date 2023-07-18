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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الصناعه تشارك  فى النسخة الثانية بمنتدى مصر للتعدين

وزير الصناعة يشارك
وزير الصناعة يشارك بالنسخة الثانية بمنتدى مصر للتعدين 

شارك المهندس  أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، في فعاليات افتتاح منتدى مصر للتعدين ٢٠٢٣ فى نسخته الثانية، الذي افتتحه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بحضور بندر الخٌرَيّف وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، ويونس جيدى وزير الطاقة والموارد الطبيعية بجمهورية جيبوتى، والي جانب عدد من الرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية والمحلية العاملة فى مجال التعدين.

وزيير الصناعة يشارك في فعاليات افتتاح منتدى مصر للتعدين ٢٠٢٣

وقال الوزير إن المنتدى يمثل ملتقى هام لشركات التعدين الإقليمية والعالمية الأمر الذي يعكس حالة الاستقرار الذي تشهده مصر حاليا بما يسهم في جذب الاستثمارات واقامة الشراكات الناجحة. 

 

وفي ختام المنتدى شارك المهندس  أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المهندس طارق الملا بحضور الوزراء وعدد من قادة ومسئولى صناعة التعدين ومستثمريها محلياً وعالمياً افتتاح المعرض المصاحب للمنتدى والذي يضم أكثر من 50 شركة تعدين محلية ودولية عارضة و34  من الرعاة المحليين والدوليين بما يوفر فرصة فريدة للتواصل واستكشاف الفرص الجديدة لتنمية الأعمال فى قطاع التعدين علاوة على إلقاء الضوء علي أبرز الحلول والتكنولوجيات والخدمات في هذا القطاع.
 

 النسخة الثانية بمنتدى مصر للتعدين 

 

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