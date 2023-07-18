نهاية رحلة 74 عامًا.. الكرة المصرية تودع درع الدوري العام غدًا

يسجل درع الدوري العام المصري الذي ظهر في تتويجات أندية الكرة المحلية طيلة الـ 74 عامًا الماضية بشكله التقليدي، تواجده الأخير في الملاعب بعدما أعلنت رابطة الأندية أخيرًا الاستعانة بدرع جديد يحوي تصميمًا مختلفًا بداية من الموسم المقبل.





ومن المقرر أن يتم الاحتفاظ بنسخة الدوري الحالية في أحد المتاحف الخاصة بالاتحاد المصري لكرة القدم، من دون أن يوجد داخل أي نادٍ أو في دولاب بطولات الأهلي باعتباره المتوج الأخير باللقب المحلي.

ويعد درع الدوري الحالي بشكله التقليدي من أبرز علامات الكرة المصرية من نشأتها، كما أنه شاهدًا على حقب تاريخية عدة في تاريخ مصر الحديث.

الظهور الأخير:

ويلاقي الأهلي نظيره حرس الحدود مساء غدٍ الأربعاء على ملعب ستاد القاهرة الدولي لحساب مؤجلات بطولة الدوري التي حسم لقبها للمرة الـ 43 في تاريخه.



ويحتل الأحمر صدارة ترتيب الدوري برصيد 81 نقطة، ويطمح في الفوز خلال مواجهاته الثلاث المتبقية من أجل الوصول إلى النقطة 90 التاريخية ويصبح الفريق الأكثر عددًا في نقاط التتويج بالبطولة.

ويتسلم الأهلي درع الدوري الممتاز بشكله التقليدي غدًا في احتفالية خاصة، ليسجل الدرع التاريخي ظهوره الأخير في الكرة المصرية.



على صعيد متصل أرسل النادي الأهلي خطابًا صباح أمس الإثنين إلى السيد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، للموافقة على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة في مباراة الأهلي وحرس الحدود، المقرر لها غد الأربعاء باستاد القاهرة لحضور مراسم تسليم درع الدوري والاحتفالية التاريخية.

وأكد النادي في خطابه، على تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها رجال الأمن، والمسئوليات التي تحملوها على مدار الموسم في المنافسات المحلية والأفريقية كافة.

وتلقت إدارة الأحمر الموافقة الرسمية اليوم على حضور 10 آلاف مشجع للقاء.