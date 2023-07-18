ندوة عن ترشيد استهلاك المياه والكهرباء للرائدات الريفيات بالمنيا

تابعت إدارة الشباب والرياضة بسمالوط شمال محافظة المنيا ، تنفيذ مراكز شباب إدارة سمالوط العديد من الأنشطة والفعاليات المتنوعة على مدار اليوم، حيث قام مركز شباب اطسا البلد ، بتنفيذ ندوة عن ترشيد الإستهلاك للمياه والكهرباء .

وذلك بمشاركة عدد كبير من الرائدات الريفيات ، واوضح المحاضر خلال الندوة ، أنه اصبح واجب ضروري وحتمي ترشيد إستهلاك مياه الشرب والري ، لكون قطرة مياه تساوي حياة ،والتي يجب المحافظة عليها ، بإصلاح أي تسريب من صنابير المياه ، وعدم رش الشوارع بمياه الشرب ، وكذلك إستخدام لمبات موفرة لترشيد إستهلاك الكهرباء ، وإستخدام الإضاءة في وقت الإحتياج للحفاظ على الجهد الكهربي ، وتقليل تكلفة فواتير الإستهلاك .

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، و متابعة وإشراف وكلاء المديرية للشباب ، وإشراف مباشر من محمد شوقي أبو خضير - مدير إدارة الشباب والرياضة بسمالوط