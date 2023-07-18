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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

ندوة عن ترشيد استهلاك المياه والكهرباء للرائدات الريفيات بالمنيا

جانب من فعاليات الندوة
جانب من فعاليات الندوة

تابعت إدارة الشباب والرياضة بسمالوط شمال محافظة المنيا ، تنفيذ مراكز شباب إدارة سمالوط العديد من الأنشطة والفعاليات المتنوعة على مدار اليوم، حيث قام مركز شباب  اطسا البلد ، بتنفيذ ندوة عن ترشيد الإستهلاك للمياه والكهرباء .

وذلك بمشاركة عدد كبير من الرائدات الريفيات ، واوضح المحاضر خلال الندوة ، أنه اصبح واجب ضروري وحتمي ترشيد إستهلاك مياه الشرب والري ، لكون قطرة مياه تساوي حياة ،والتي يجب المحافظة عليها ، بإصلاح أي تسريب من صنابير المياه ، وعدم رش الشوارع بمياه الشرب ، وكذلك إستخدام لمبات موفرة لترشيد إستهلاك الكهرباء ، وإستخدام الإضاءة في وقت الإحتياج للحفاظ على الجهد الكهربي ، وتقليل تكلفة فواتير الإستهلاك  .

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، و متابعة وإشراف وكلاء المديرية للشباب ، وإشراف مباشر من محمد شوقي أبو خضير - مدير إدارة الشباب والرياضة بسمالوط

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