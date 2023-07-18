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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مصر والسعودية تتفقان على توقيع مذكرة تفاهم جديدة في قطاع

بوابة الوفد الإلكترونية

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع السيد بندر الخٌرَيّف وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية،  تناولت تعميق اوجه التعاون بين البلدين في مجال التعدين.

وفي بداية اللقاء رحب المهندس طارق الملا بالوزير السعودي مثمنا حرصه علي تلبية الدعوة لحضور المؤتمر ،  مؤكدا متانة العلاقات التي تربط البلدين في كافة المجالات وقوة الروابط بين القيادة السياسية في مصر والمملكة ، مشيرا الي ان قطاع التعدين يعد فرصة لمزيد من التعاون والتكامل بين مصر والمملكة وتبادل الخبرات . 

و اشار الملا خلال اللقاء الي ما شهده قطاع التعدين المصري من اصلاحات تمثل خطوات جيدة للانطلاق بانشطته ، مؤكدا اهتمام الوزارة بتحقيق اعلي قيمة مضافة من الخامات التعدينية من خلال التوسع في تصنيع هذه الخامات .

ومن جانبه اكد بندر الخٌرَيّف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي علي وجود فرص للتكامل بين مصر والمملكة في قطاع التعدين بالاستفادة من التطورات الإيجابية الأخيرة التي يشهدها هذا القطاع في كلا البلدين .

واضاف بندر الخٌرَيّف ان مصر استطاعت جذب انتباه المستثمرين مؤخرا لأنشطة قطاع التعدين لديها بعد التطورات التي تم ادخالها علي هذا القطاع .

واكد اهمية نشاط الخدمات في اضافة زخم للانشطة التعدينية  .

ووجه الوزير السعودي خلال اللقاء الدعوة للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لحضور مؤتمر الدولي في الرياض في يناير المقبل ، حيث رحب الملا بالدعوة مؤكدا ان المؤتمر فرصة لمشاركة الشركات المصرية العاملة في هذا القطاع .

وشهد اللقاء الاتفاق بين الوزيرين علي توقيع مذكرة تفاهم  للتعاون المشترك بين قطاع التعدين في كلا البلدين،  والاعداد لتوقيعها خلال الفترة المقبلة كنواة لتعاون ممتد في هذا القطاع الواعد .

حضر المباحثات المهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية و المهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفني.

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