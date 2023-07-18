مياه القاهرة: استمرار أنشطة التوعية واستطلاع الرأي الميداني والمشاركة المجتمعية

قال المهندس مصطفى الشيمى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة ان قطاع الاعلام وخدمة العملاء بالشركة متمثلاً في ادارات (التوعية -استطلاع الرأي -المشاركة المجتمعية) قام بتنفيذ العديد من الانشطة والبرامج التوعوية بمختلف مناطق محافظة القاهرة وفقاً لخطط عمل هذه الإدارات.

حيث قامت إدارة التوعية بتنفيذ المعسكر الصيفي الاول بمدرسة الشيماء علي مدار يومين و تضمن برنامج المعسكر انشطة تفاعلية وورش رسم وتلوين للأطفال وتوزيع نماذج ولصق بوسترات للحث علي الحفاظ علي المياه وترشيد الاستهلاك واتباع السلوكيات الإيجابية فى استخدام مياه الشرب.

تنفيذ سلسلة ندوات بمكتبة المعادي لعدد من الاطفال رواد المكتبة للحث علي المحافظة علي المياه

وفي الاطار ذاته تم تنفيذ سلسلة ندوات بمكتبة المعادي لعدد من الاطفال رواد المكتبة للحث علي المحافظة علي المياه وتقديم برنامج ومحاكاه عن الحفاظ علي المياه والعادات السلبية ومحاربتها بالعادات الايجابية بهدف حماية نقطة المياه ، كما تم تنفيذ مسرح عرائس للتوعية بأهمية كل نقطة مياه بجمعية مصر للثقافة والتنمية المجتمعية وعلي هامش المسرح قام فريق التوعية بعمل انشطة تفاعلية وورش رسم وتلوين للأطفال وذلك للحفاظ على ترشيد المياه وتعزيز الممارسات الإيجابية في التعامل مع استخدام مياه الشرب.

وإيماناً بأهمية دور استطلاع الراي كأدة فعالة لقياس اتجاهات الرأي العام لمساعده صانع القرار في اتخاذ القرار السليمة لتحسين وتطوير أداء الخدمة بما يخدم الصالح العام للجمهور ، قامت اداره استطلاع الرأى بعمل استطلاعات ميدانية علي مدار أسبوع كامل بمراكز خدمة العملاء التابعة للشركة وهى (الطراوات – عين شمس -شبرا الخيمة – حلوان – السلام - المقطم) ، للوقوف علي آراء المواطنين وتعريفهم بالخدمات التي تقدمها الشركة.

وفي مجال مشاركة المجتمع ، قامت إدارة المشاركة المجتمعية بالتواصل مع عدد من الجمعيات الأهلية وملء بطاقات التعارف معها وتم ترشيح جمعية عمر بن عبدالعزيز وقد تم عمل لقاء مع الجمعية لعدد 200 من السيدات والرجال من اعضاء الجمعيات الأهلية ، تضمن اللقاء شرح للطرق المتبعة لترشيد استهلاك المياه وتعريفهم بالخدمات المقدمة من الشركة

( الخط الساخن ١٢٥ - القطع الموفرة - مراكز خدمة العملاء - سيارات خدمات العملاء المتنقلة) وتعليمهم مبادئ السباكة البسيطة نظرًا لأهميتها في ترشيد استهلاك المياه.

وأكد المهندس مصطفى الشيمي أن الشركة حريصة على تكثيف كافة الأنشطة التي من شأنها ترسيخ مفهوم الحفاظ على مياه الشرب وترشيد الاستهلاك مع كافة فئات المجتمع؛ لتعزيز الممارسات الإيجابية في الاستخدام اليومي للمياه.