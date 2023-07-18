مياه المنيا تتابع نسب تنفيذ المشروعات بالعدوة

تفقد المهندس رجب السعيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، عددًا من مشروعات مبادرة "حياة كريمة" بمركز العدوة، تنفيذًا لتوجيهات من اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالمتابعة الميدانية للوقوف على نسب تنفيذ مشروعات مبادرة " حياة كريمة " على مستوى مراكز المحافظة، وتشمل المشروعات (محطة مياه العدوة المرشحة الجديدة بطاقة ٢٠٠ل/ث ـ أعمال تطوير مبنى الحملة ومخازن فرع العدوة ـ أعمال تطوير محطة المياه المرشحة بالعدوة بطاقة ٦٠ ل / ث).

يأتي ذلك في إطار متابعة نسب تنفيذ المشروعات والتأكد من إنجاز الأعمال طبقًا للجدول الزمنى المحدد والالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية.