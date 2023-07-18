نوال الزغبي تمزج بين بساطة البليسية وأناقة الأسود (صور)

خضعت النجمة اللبنانية نوال الزغبي لجلسة تصوير لتبرز جمالها من جديد بأناقة الأميرات.

ونشرت نوال الزغبي بعض الصور عبر حسابها الشخصي بموقع الإنستجرام.

وظهرت نوال الزغبي بإطلالة أنيقة جذابة، إذ ارتدت فستانًا طويلًا مجسمًا، ينتمي لصيحة الكب، مزج بين بساطة البليسية وجذابية اللون الأسود، تزين الفستان بذيل طويل من جانب واحد، الفستان حمل توقيع مصممة الأزياء نور فتح الله، وعكس قوامها الممشوق ووزنها المثالي، فيما انتعلت صندلًا بكعب عال.

وتزينت ببعض المجوهرات المرصعة بحبات الألماس التي زادت من فخامة إطلالتها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الأحمر الصارخ في الشفاه.

نوال الزغبي:

نوال الزغبي من مواليد 29 يونيو 1971، مغنية لبنانية تحمل الجنسية الكندية لُقبت «بالنجمة الذهبية» وتُعد واحدة من أشهر المغنيات اللبنانيات في العالم العربي، إذ قدمت الكثير من الألبومات الغنائية التي حققت مبيعات كثيرة، وحصلت على الكثير من الجوائز، وقامت بحملات دعائية لشركات عالمية كشركة بيبسي وموتورولا.

حياتها الخاصة:

ولدت في منطقة جل الديب (شرق بيروت) والدها جورج الزغبي، وأمها جمال الزغبي، وهى الشقيقة الكبرى أشقائها الثلاثة، بولا، مارسيل، داني، عارض والداها دخولها للفن، ولكنهم وافقوا بعد ذلك بعدما لمسوا جديتها في هذا القرار، بدأت مسيرتها الفنية في سن الـ 15حين اشتركت في البرنامج اللبناني لاكتشاف المواهب آنذاك استديو الفن من إنتاج المؤسسة اللبنانية للإرسال "LBC" وغنت أمام الآلاف من المشاهدين وهى لازالت طالبة بالمدرسة وقدمت بعض أغاني الفنانة الراحلة وردة الجزائرية وكان في مقدمتها أغنية طب وأنا مالي، إذ راهن عليها المخرج اللبناني سيمون أسمر بالنجاح، كما لعبت الصدفة دورًا كبيرًا معها باستماع وردة الجزائرية لها وأبدت إعجابها الشديد بصوتها وقدراتها وكانت هذه هى أول شهادة بحقها من مطربة ذات تاريخ طويل، بدأت في احتراف الغناء فعليًا عام 1991 وبعدها، إذ قامت بإنتاج أول مجموعة من اغانيها التي كانت بمثابة التعارف بينها وبين الجمهور اللبناني مثل (خدني معاك) و(ياليل يابو الأشواق) و(وحياتي عندك)، ثم توجهت لمصر، إذ التقت بالموسيقار صلاح الشرنوبي الذي كانت تحلم بلقائه والتعاون معه وبالفعل حصلت منه على لحن أغنية (عايزة الرد) التي كانت النقلة النوعية لها وبوابة المسيرة الذهبية لها.

غنت بكل اللهجات العربية (اللبنانية، المصرية، الخليجية، العراقي والمغرب العربي)، انطلاقتها بدأت مع ألبوم عايزة الرد الذي حقق نجاحًا قياسيًا، ومع البوم ماندم عليك أثبتت وجودها ونجوميتها عربيًا خصوصًا في دول الخليج العربي، ومع صدور البوم طول عمري كانت النقلة نحو العالمية حيث أصبحت النجمة نوال الزغبي أول وجه إعلاني من الشرق الأوسط لشركة المشروبات الغازية العالمية (بيبسي).

حياتها الأسرية:

تزوجت من «إيلي ديب» في عام 1990 الذي تسلم إدارة أعمالها إلا أن انتشار الشائعات بخلافها وبطلاقها أخذت التفات وسائل الإعلام الفنية حتى أعلنت نوال الزغبي عن طلاقها رسميًا من السيد «إيلي ديب» بتاريخ 25 أغسطس 2008 خلال حوارها مع المذيع «فيني رومي» ببرنامج «الطاولة المستديرة» عبر أثير إذاعة ميلودي - لبنان، وذلك بعد أن بدأت تنتشر شائعة الخلافات والمشاكل ابتداء من سنة 2007، ويأتي هذا الانفصال بعد مسيرة ناجحة استمرت 15 سنة من الحياة الزوجية، كما وقد أعلنت نوال عن انفصالها فنيًا عن «إيلي ديب» أيضًا قامت بإحالة شقيقها «مارسيل الزغبي» من منصبه كمدير حفلاتها الشخصية، إذ سلمت المهمة للسيّد باسكال مغامس والذي أصبح لاحقًا مدير أعمالها لكنها انفصلت عنه في أكتوبر 2016 دون خلافات واستمرار الود بينهما وعودة شقيقها مارسيل لتولي إدارة أعمالها بعد المصالحة بينهما، ولديها من طليقها «إيلي ديب» 3 أبناء تيا رزقت بها عام (1998) والتوأم جوي وجورجي رزقت بهما في كندا عام (2002).