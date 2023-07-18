ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير جوازات والنصب على المواطنين

نجح رجال الأمن من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية للنصب والإحتيال على المواطنين.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام 3 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول"، مقيمين بالجيزة بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم تزوير جوازات وتأشيرات السفر وبطاقات الإقامات الأجنبية المنسوبة للعديد من الدول الأجنبية لإستخدامها فىالتسفير للخارج للراغبين نظير حصولهم على مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم بحوزتهم كمية من المستندات خالية البيانات ومعدة للتزوي، الأدوات المستخدمة فى عمليات التزوير، سيارة ملاكى ملك أحدهم، مبلغ مالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى، و 3 هواتف محمولة بفحصهم تبين أنها تحتوى على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى.

بمواجهتهم أقروا بممارسة ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

بينما تم ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين، مقيمان بمحافظة القاهرة حال إستقلال أحدهما سيارة والثانى دراجة نارية بدائرة قسم شرطة عابدين، وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"، 4 هواتف محمولة، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المشار إليها بقصد الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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