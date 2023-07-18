ضبط 8 قضايا اتجار في المخدرات خلال حملة أمنية بدمياط

شنت الأجهزة الأمنية بدمياط حملة أمنية لضبط الخارجين على القانون، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دوائر مراكز شرطة، دمياط، الزرقا، كفر البطيخ، كفر سعد، وأقسام شرطة ثان دمياط، السرو، رأس البر، مياط الجديدة، أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط 8 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، بإجمالى مضبوطات كمية من مخدر الحشيش وزنت 13 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت 9كيلو جرام، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 12 كيلو جرام ، كمية من مخدر الهيروين، 3 فرد محلى، مجموعة من الطلقات لذات العيار بحوزة 8متهمين لـ5منهم معلومات جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر ومواصلة لجهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لمكافحة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى.

عمليات نصب واحتيال واستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى

فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال واستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفيةمن بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية.

وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، فضلا عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخُص أشخاص آخرين.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم إستهداف أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا وبحوزته هاتف محمول، بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الرسائل المستخدمة فى عمليات الإحتيال على النحو المشار إليه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ، كما أكدت التحريات قيامه بإرتكاب عدة وقائع بذات الأسلوب، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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