وفد من مطرانية قوص وقنا يزور جامعة جنوب الوادي للتهنئة بالعام الهجري

زار أنبا بيمن أسقف قوص نقادة، والقمص أمونيوس فارس وكيل مطرانية قنا للأقباط الأرثوذكس، جامعة جنوب الوادي، اليوم الثلاثاء، للتهنئة بحلول العام الهجري الجديد.

واستقبل الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة حنوب الوادى وفد ابراشية قنا وابراشية نقادة الاقباط الارثوذكس، حضر اللقاء، الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور احمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وعبر رئيس الجامعة، عن سعادته بهذه الزيارة، لافتا أن تبادل التهاني والزيارات بين عنصري الأمة المصرية، يؤكد أن المصريين على أرض الوطن تجمعهم روح المودة والمحبة والرحمة والسلام كما يؤكد على التماسك ووحدة الصف والترابط.

وأكد رئيس الجامعة، اهمية غرس قيم المحبة والتسامح بين الجميع ، داعيا الله عز وجل، أن يعيد هذه الأيام الطيبة المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات.

وذكر وفد ابراشية قنا وابراشية نقادة الاقباط الارثوذكس على قوة ومتانة النسيج الوطني، ووحدة الشعب المصري وتلاحمه، عبر العصور ، مؤكدين ان أعياد المصريين للجميع، فشعب مصر بكل أطيافه يتطلع إلي مستقبل أفضل لبلدنا الحبيب يسوده التقدم والرخاء بفضل دعم وتعاون أبنائها المخلصين وأشادوا بالدور المهم الذي تقوم به جامعة جنوب الوادى لخدمة المجتمع في كل المجالات، والإنجازات التي تتم بالجامعة.

رئيس الجامعة يهنأ رئيس الجمهورية بالعام الهجري الجديد

وفى وقت سابق أرسل الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1445 هــ.

وقال رئيس الجامعة فى البرقية، "الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية يُسعدني أن أبعث بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أسرة جامعة جنوب الوادى بأسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات؛ بمناسبة حلول العام الهجريّ الجديد 1445 هــ وننتهز هذه المناسبة الجليلة، لنسأل المولى عز وجل أن يُبارك جهود سيادتكم المخلصة ويُسدد خُطاكم وأن يُعيدها على شعب مصر العظيم وقد تحقق كل ما يتطلع إليه من تقدم ورخاء، فى ظل قيادتكم الرشيدة وأن تنعم شعوب الأمة العربية والإسلامية بالسلام والخير والازدهار ..حفظ الله سيادتكم وشعب مصر وكل عام وسيادتكم بخير.

وبعث الدكتور يوسف غرباوى ، ببرقية تهنئة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية متمنياً أن يجعله الله عام أمن واستقرار ورخاء على شعب مصر العظيم.