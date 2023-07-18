رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يتابع مراكز تصحيح الشهادة الثانوية

تفقد الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، اليوم الثلاثاء الموافق 18 يوليو2023، اليوم الثلاثاء، مراكز تصحيح المواد الشرعية والثقافية بالشهادة الثانوية الأزهرية بمعاهد فتيات سوهاج الاعدادي الثانوي ومجمع الإمام علي بن أبي طالب النموذجي بسوهاج، يأتي ذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة سير العمل

واطمئن رئيس المنطقة، خلال جولته على سير العمل بمراكز التصحيح وانتظامها واستمع لرؤساء المراكزحول ما تم إنجازه فى الأيام الماضية وأكد رئيس المنطقة على تقديره لجهود العاملين بالمراكز والإخلاص والحرص الذى يتميزون به .

وعقب تفقد فضيلته لمراكز تصحيح الشهادة الثانوية تابع رئيس المنطقة تصفيات مسابقة المشروع الوطني للقراءة للطالب والمعلم المثقف في ثاني أيامها والتي انطلقت أمس الإثنين بمقر المنطقة القديم ، ومن المقرر أن تقام غداً التصفيات لمستوى المعلم المثقف غدًا ليتم بعدها الإعلان عن أسماء الفائزين المصعدين على مستوى المناطق الأزهرية.

وفي سياق متصل تفقد الدكتور أحمد حمادي أعمال الترميم بمبني المنطقة القديم ، اطمأن فضيلته خلال جولته علي انتظام العمل وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية