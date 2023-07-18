الاتفاق على تعزيز التعاون بين الإيسيسكو ووكالة التنمية الرقمية بالمغرب

استقبل الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، محمد الإدريسي الملياني، المدير العام لوكالة التنمية الرقمية بالمملكة المغربية، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون بين الإيسيسكو والوكالة، في إطار الاتفاقية الموقعة بين المؤسستين في الثاني من يونيو 2023 بمعرض جيتكس أفريقيا 2023 في مدينة مراكش.

وخلال اللقاء، الذي تم بمقر الإيسيسكو في الرباط، بحضور مسؤولين من المنظمة والوكالة، أكد الدكتور المالك حرص الإيسيسكو على تعزيز التعاون مع الوكالة بالمجالات ذات الاهتمام المشترك، موضحا أن المنظمة تعمل على المساهمة في تعزيز التعاون بين دول العالم الإسلامي وغيرها من الدول بمجال التحول الرقمي، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في هذا المجال، عبر بناء منصات إلكترونية تدعم نقل المعارف.

من جانبه ثمن السيد الملياني ما تقوم به الإيسيسكو من أدوار لخدمة دولها الأعضاء، مؤكدا حرص وكالة التنمية الرقمية على تطوير الشراكة مع المنظمة، ومن خلالها مع باقي دول العالم الإسلامي.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة مقترحات عملية للتعاون بين الجانبين، ومنها إطلاق جائزة في مجال التنمية الرقمية، والشراكة الاستراتيجية في تنظيم معرض جايتكس أفريقيا 2024، المقرر انعقاده بمراكش خلال شهر مايو المقبل، وبحث عقد اجتماع للوزراء المسؤولين عن التكنولوجيا والاتصالات في دول العالم الإسلامي بالتزامن مع المعرض.

وفي ختام الاجتماع اتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة تطورات الشراكة بين الإيسيسكو ووكالة التنمية الرقمية، والاتفاق على البرامج والمشاريع التي سيتم تنفيذها بالتعاون بينهما.

انطلاق الملتقى العلمي الدولي حول دور الثقافة والفنون في مكافحة الجريمة والتطرف بمقر الإيسيسكو

انطلقت أعمال الملتقى العلمي الدولي: "الثقافة والفنون ودورهما في مكافحة الجريمة والتطرف"، والذي تعقده منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بشراكة مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالمملكة العربية السعودية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، بهدف التعريف بوظيفة العمل الفني والثقافي في مجال مكافحة الجريمة، وإبراز أهمية المحتويات الثقافية والفنية في دعم التعايش، واستعراض أفضل الممارسات والتجارب العربية والإقليمية والدولية في المجال.

وقد شهدت الجلسة الافتتاحية للملتقى، الذي تتواصل أعماله على مدى ثلاثة أيام، حضورا رفيع المستوى لمسؤولين وخبراء من وزارات الداخلية والعدل والشؤون الاجتماعية والإعلام والثقافة في الدول العربية، وممثلين عن المنظمات الإقليمية والدولية، إضافة إلى باحثين من الجامعات والجهات المختصة.