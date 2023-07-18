وزير الصناعة السعودي : قانون الاستثمار حقق ردة فعل جيدة جداً

قال بندر الخٌرَيّف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، إن منطقة أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا لديها فرص كبيرة فى قطاعات التعدين وعليها المزيد من التعاون والعمل على تحقيق قصص نجاح ومن ثم جذب المزيد من الاستثمارات.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير السعودي، في الجلسة الوزارية بعنوان "التوازن بين الموارد والمسئوليات والاستراتيجيات والتعاون لتحقيق تنمية مستدامة لقطاعات التعدين فى الدول النامية" ضمن فعاليات منتدي مصر للتعدين الذي انطلقت أعماله اليوم.



، واستعرض بندر الخٌرَيّف، ما تقوم به بلاده من تركيز على قطاع التعدين كقطاع مساعد للدولة على تحقيق أهدافها وتنويع اقتصادها ، لافتاً لما قامت به من إصلاحات وتحديث البيانات الجيولوجية والقوانين التشريعية وتطوير البنية التحتية وأن بلاده تجنى ثمار ذلك الآن وأنها حريصة على الاستمرار فى تطوير العمل بهذا القطاع .

وأضاف أن إطلاق قانون الاستثمار ببلاده حقق ردة فعل جيدة جداً ، مشيراً لأهمية الشفافية والسمعة للاستثمار وكذلك الإسراع بالإجراءات والعمل باستمرار على تذليل التحديات والعقبات والاستمرار فى طرح المزيدات فى تهيئة المناخ الجاذب .

ومن جانبه اعرب يونس على جيدى وزير الطاقة والموارد الطبيعية بجمهورية جيبوتى عن سعادته بالمشاركة في هذا المؤتمر الدولى بمصر ، لافتاً إلى ان قطاع التعدين فى جيبوتى شهد تطوراً خلال العشرة الاعوام الماضية ، مشيرا إلى اهمية التعاون مع الوزارات الاخرى فى الدولة لاستغلال الثروات الطبيعية ودعم برامج الاستكشاف والتنقيب عن المعادن من خلال جذب مزيد من الاستثمارات مع الاهتمام بتطوير قطاع التعدين فى جيبوتى خلال الخمس سنوات القادمة ، مشيراً إلى أن جيبوتي تتميز بموقع استراتيجي وبها ٥ موانئ لتصدير المعادن والاملاح ونتطلع لتصدير عدة معادن مثل الفوسفات وكل هذا لم يتحقق إلا بجذب الاستثمارات وهو ما تسعى إليه جيبوتى.

وقال دومينجو مبا ايسون نائب وزير المعادن والهيدروكربونات فى غينيا الاستوائية أن هذا المؤتمر يعد فرصة جيدة لعرض رؤية الدول الغير منتجة كدولة غينيا لتطوير صناعة التعدين ، لافتاً إلى أن الإجراءات والسياسات الجديدة التى اتخذتها الحكومة ساهمت فى وجود عدة رخص استكشاف وعمل عدة شركات تعدين فى الدولة ، مشيراً إلى المرحلة المقبلة ستشهد مزيد من دعم الدول لهذا القطاع الحيوي ليمثل رافد جديد فى دعم اقتصاد دولة غينيا.

واكد نائب وزير الاراضي والموارد في جمهورية غانا اهمية وجود نظم واضحة ومستقرة تيسر للشركات والمستثمرين اداء اعمالهم وضخ الاستثمارات لافتا الي ان افريقيا غنية بنسبة كبيرة من موارد الذهب في العالم ، واشار الي اهمية توطيد العلاقات بين الشركات التعدينية والمجتمعات المحلية واظهار الفائدة التي تعود علي المجتمعات من النشاط التعديني .