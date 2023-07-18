الدقهلية تستعد لتنفيذ التدريب العملي المشترك لمواجهة الأزمات "صقر 120"

عقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا تحضيريًا استعدادًا لتنفيذ التدريب العملي المشترك لمواجهة الأزمات والكوارث صقر 120 خلال شهر أغسطس المقبل، بمشاركة الدكتورهيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، واللواء أيمن الشريف، السكرتير العام للمحافظة، والمستشار العسكري للمحافظة، ونائب المستشار العسكري، وممثلي مديرية الأمن، وأعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة وكلاء الوزارة ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، وعدد من ممثلي البنوك بالدقهلية والشركات وقطاعات المرافق.

ووجه المحافظ للجهات المختصة كافة الاستعداد الكامل لأية أزمات أو كوارث طبيعية قد تهدد حياة المواطنين أو تؤثر فى حسن سير العمل بالمنشآت وتؤدي لتعطيل الخدمات المقدمة للمواطنين وفي مقدمتها خدمات قطاعات الكهرباء والصحة والبنوك ومياه الشرب.

وأكد مختار أن الأزمات الطارئة والكوارث الطبيعية تستوجب دائمًا الجاهزية والاستعداد التام من قبل الأجهزة التنفيذية والأمنية كافة حتى يمكن مواجهتها والسيطرة عليها والتخفيف من حدتها.

وتم خلال الاجتماع عرض تعليمات التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث التي قد تواجه المحافظه والذي سينعقد في أغسطس المقبل.

ووجه المحافظ الشكر والتقدير والعرفان للقوات المسلحة، وقوات الدفاع الشعبى على التعاون المتميز والاستعداد التام لأية كوارث طبيعية قد تواجه المحافظة.

وقال محافظ الدقهلية: “اتطلع أن تكون الأجهزة كافة على أهبة الاستعداد للتعامل الفورى الجاد مع أى طوارئ وتحقيق المستهدف للسيطرة عليها، والتخفيف من حدتها حرصًا على سلامة الأرواح وحفاظًا على الممتلكات والمنشآت”.