محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بحلول العام الهجري الجديد

أرسل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، برقية تهنئة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وللشعب المصري، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1445 ه‍.

وجاء نص البرقية التي بعثها محافظ الجيزة كالآتي:



يطيب لي سيادة الرئيس وأمتنا العربية والإسلامية تستقبل العام الهجري الجديد أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن مواطني محافظة الجيزة وقياداتها الشعبية والتنفيذية بأصدق التهاني القلبية المقرونة بأسمى آيات التقدير والولاء والعرفان.



داعين المولي عز وجل أن يديم علي سيادتكم المزيد من التوفيق والتقدم ويكلل خطاكم وجهودكم البناءة لتواصلوا مسيرة عطائكم حتي يتحقق لمصرنا الغالية وشعبها العظيم طموحاته المنشودة نحو مستقبل زاهر.

برقيات تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كما أرسل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برقيات تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، والوزراء والمحافظين.