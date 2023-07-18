الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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محو أمية 30 ألف مواطن بجامعة كفر الشيخ| فيديو

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ

قال الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن محو أمية الكبار استراتيجية وطنية أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ توليه المسئولية في 2014، وجامعة كفر الشيخ مشاركة في مبادرة محو الأمية منذ هذا التاريخ، معربًا عن تقديره وشكره للرئيس السيسي لاهتمامه بمبادرة تعليم الكبار وإصراره على فكرة لا يليق بمصر أن يكون لديها أمية.

جامعة كفر الشيخ تسهم في محو أمية 30 ألف مواطن 

وأضاف دسوقي، خلال مداخلة هاتفية على فضائية إكسترا نيوز: طلاب وطالبات جامعة كفر الشيخ ساهموا في محو أمية 30 ألف مواطن من المحافظة خلال آخر 4 سنوات، موضحا أن كل عام تُعقد 4 دورات في يوليو وأكتوبر ويناير وأبريل، مشيرا إلى أن الدورة الحالية هي دورة أبريل.

 

ووجه رسالة شكر لطلبة الجامعة على مشاركتهم في المبادرة والمساعدة على محو أمية 6 آلاف مواطن خلال 30 يوما بدورة أبريل، ويأتي ذلك ضمن استراتيجية الجامعة في نشر العلم ومحاربة الجهل وتفعيل دورها الرائد في خدمة المجتمع، مشيرا إلى أن هناك حوالي 12 ألف مواطن مقيد في دورة أبريل الحالية، حضر منهم ما يقارب 8 آلاف مواطن، ونجح فيها 6 آلاف و316 مواطنًا.

 

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