ضبط سلع تموينية بقيمة 5200 جنيه في البحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر وكيل وزارة التموين، وبالتنسيق مع سمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية بالبحيرة، عدة حملات تموينية على المخابز أسفرت عن : بمركزى كفرالدوار ورشيد، وأسفرت عن ضبط 13 مخبز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

وتمكنت الحملة من تحرير 6 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف و 5 محاضر لعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور.

وفى مركز المحمودية تم ضبط 15 كيلو تمر مجهول المصدر ومحل بقالة لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي كما تم تحرير محضر عدم اعلان عن الأسعار.

اما بمركز كوم حماده تم ضبط بدال تموينى لتجميعه سلع تموينية بمبلغ 5200 جنيه بغرض البيع في السوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع كما تم تحرير محضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي و 8 محاضر عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة تجاريه مختلفة كما تمكنت الحملة ايضا من ضبط 235 اسطوانة غاز زنة 25 كحم داخل مصنع طوب حيث يتم استخدامها في غير الغرض المخصص لها..

وبمركز إيتاى البارود تم ضبط محلين حدايد وبويات لحيازتهم كمية من البويات منتهية الصلاحية كما تم تحرير محضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمى.

وفى مركز أبو المطامير تم ضبط سيارة محملة بـ 2000 لتر سولار قبل بيعهم فى السوق السوداء كما تم تحرير 6 محاضر تصرف فى حصة سجائر بكمية قدرها 2400 علبة سجائر. بمركز ايتاى البارود تم ضبط محطتين للوقود لقيامهم بتجميع 1200 لتر سولار لتحقيق ربح غير مشروع كما تم تحرير 21 محضر عدم إعلان عن الاسعار.

جاء فى إطار جهود محافظة البحيرة لتكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الإستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.