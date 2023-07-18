مواعيد مباريات الهلال السعودي في البطولة العربية

يستعد الهلال السعودي لخوض منافسات دور المجموعات في البطولة العربية للأندية والتي ستقام في نهاية الشهر الجاري.

وأسفرت قرعة البطولة العربية للأندية عن وقوع الهلال في المجموعة الثالثة التي تضم الأهلي الليبي والسد القطري والوداد البيضاوي المغربي.

ويستهل الهلال مشواره في البطولة العربية للأندية بمواجهة الأهلي الليبي يوم 27 يوليو الجاري ثم يواجه السد القطري يوم 30 من الشهر ذاته على أن يختتم دور المجموعات في الثاني من أغسطس المقبل.

ويخوض الهلال مباراة ودية أمام دينامو كييف الأوكراني، مساء غدا الأربعاء قبل ختام معسكره الاستعدادي في النمسا قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأبرم الهلال السعودي عدة صفقات قوية في الميركاتو الحالي أبرزها كاليدو كوليبالي وسافيتش وروبن نيفيز كما تجري إدارة النادي مفاوضات قوية لضم مهاجم وتنحصر بين الثنائي لوكاكو وميترو فيتش.