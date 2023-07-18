محافظ أسيوط يشهد بدء تشغيل الصرف الصحي بقرية دير درنكة

وسط استقبال الأهالي بالزغاريد وهتافات " تحيا.. مصر"

شهد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، يرافقه المهندس عاطف عزت، رئيس فريق عمل برامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID"، والمهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، بدء تشغيل وصلات الصرف الصحي المنزلية بقريتي "درنكة ودير درنكة" بمركز أسيوط، والتي يجري تنفيذها ضمن مشروع تجميع مياه الصرف الصحي بدرنكة الذي يجري تنفيذه بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وسط استقبال كبير من الأهالي بالزغاريد وهتافات "تحيا مصر".

جاء ذلك خلال جولة ميدانية رافقه خلالها محمد بشير، مدير المكتب الفني للمحافظ، وحسني درويش، رئيس مركز ومدينة أسيوط، والمهندسة أمل جميل، مدير العلاقات العامة، والمتابعة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندسة وفاء أحمد سيد، مدير عام المشروعات بفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، ووليد جمال، رئيس قرية درنكة وشباب فريق مراكز شباب مصر.

وتفقد محافظ أسيوط بعض منازل قرية دير درنكة وشاهد بدء تشغيل الوصلات المنزلية بالقرية وسط سعادة كبيرة من الأهالي الذين استقبلوا المحافظ ومرافقوه بالزغاريد مرددين هتافات "تحيا مصر".

واستمع المحافظ إلى شرح من رئيس شركة المياه لمراحل المشروع التي تتضمن توصيل 3 آلاف وصلة منزلية بالقرية تم حتى الآن الانتهاء من توصيل 2600 وصلة، ويجرى استكمال باقي الوصلات ضمن مشروع تجميع مياه الصرف الصحي بقرى درنكة ودير درنكة ودرنكة الجديدة ضمن مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه IWSSTA.

وأشاد محافظ أسيوط بالأعمال التي يجري تنفيذها من صلات صرف صحي، موجهًا الشكر لمسئولي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ولقيادات الشركة وللعاملين كافة بالمشروع، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد لاستكمال باقي توصيلات المنازل وفقًا للخطة الزمنية مع مراعاة معايير الجودة في تنفيذ الأعمال، مشيرًا إلى جولاته الميدانية المتكررة لمتابعة تنفيذ الأعمال بجميع المشروعات ومواقع العمل للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات أمام التنفيذ، مؤكدًا أهمية مشروع تجميع مياه الصرف الصحي بقرى " درنكة ودير درنكة ودرنكة الجديدة "، والذى تبلغ تكلفته 148 مليون جنيه ويحقق استفادة لــ 11 ألف نسمة فضلًا عن 3 ملايين زائر سنويًا لمسار رحلة العائلة المقدسة بالدير، ويضم 3 محطات رفع هى (محطة دير درنكة الفرعية - محطة رفع دير درنكة المدمجة - محطة رفع درنكة الجديدة الرئيسية)، و21 كيلو مترًا طولي شبكات انحدار و9 كيلو مترات طولي خطوط الطرد و3 آلاف وصلة منزلية، معلنًا تقديمه سبل الدعم كافة لهذه المشروعات، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد وتوفير أسس ومتطلبات الحياة الكريمة لكل مواطن وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة وتزامنًا مع تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة واهتمام الدولة بتطوير مسار رحلة العائلة المقدسة.

وأوضح المحافظ إنه يجرى تنفيذ أكثر من 150 مشروع صرف صحي بقرى ومراكز المحافظة منها 10 محطات معالجة بتكلفة تقديرية 15 مليار جنيه، لافتًا أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي شهد تطورًا كبيرًا وزيادة غير مسبوقة في معدلات تغطية خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمراكز وقرى المحافظة كافة، إذ تم تنفيذ الكثير من المشروعات وجار استكمال تحقيق تلك الإنجازات لتصبح واقعًا ملموسًا للمواطنين، مؤكدًا حرصه على الانتهاء من المشروعات لدخولها الخدمة واستفادة المواطنين منها.

ووجه المهندس عاطف عزت، رئيس فريق عمل برامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة الأمريكية للتنمية، الشكر والتقدير لمحافظ أسيوط على دعمه الكامل والمتواصل لمراحل العمل بالمشروعات التى تمولها الوكالة بالمحافظة ومتابعته الميدانية المستمرة لمشروع تجميع مياه الصرف الصحي بقرى درنكة ودير درنكة ودرنكة الجديدة حتى تم استلامه وتشغيله تجريبيًا لخدمة أهالي القرى المستهدفة وفقًا لأحدث نظم التشغيل العالمية والاشتراطات الفنية.