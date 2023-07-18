الأوقاف: الأسبوع القرآني يناقش "الآيات الكونية في القرآن الكريم"

أعلنت وزارة الأوقاف، إقامة فعاليات اليوم الثاني للأسبوع القرآني لبيان بعض أوجه عظمة القرآن الكريم وبيان فضله وبعض وجوه إعجازه، والحديث عن عظمة وفضائل وبيان بعض أسرار هذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه في ‏سبع وعشرين ‏محافظة، حيث تم مناقشة قضية: "الآيات الكونية في القرآن الكريم"‎‎، بمشاركة ‏نخبة من كبار العلماء ‏والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.



وقد أكد العلماء أن القرآن الكريم حافل بالآيات الكونية التي تدل على طلاقة القدرة وكمال الحكمة وبديع الصنعة، فالكون كله شاهد على عظمة الخالق سبحانه ووحدانيته، وإنما ينتفع بآيات الله الكونية أهل العقول الراجحة والبصائر النافذة، فيزداد إيمانهم، ومن آيات الله الكونية السماوات ذات الجمال والكمال.

يقول الحق سبحانه "أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ"، ويقول سبحانه: "الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ"، ومما زين الله سبحانه به السماء تلك الشمس التي جعلها الله سراجا وهاجا، والقمر الذي جعله الله ضياء منيرا، وأن المتأمل في خلق الأرض وما فيها من آيات الله يدرك تمام قدرته سبحانه وحكمته حيث جعلها سبحانه قرارا لا تميل ولا تضطرب ومهدها لخلقه، وسلك فيها السبل، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها، وقدر فيها أقواتها، وجعلها ذلولا ليمشي الناس في مناكبها ويأكلوا من رزقه سبحانه، يقول تعالى:" وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ".



الأسبوع الثقافي بالمحافظات



1- ‎‏ ففي مديرية أوقاف القاهرة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد السيدة نفيسة ( رضي الله عنها).‏

2- وفي محافظة المنيا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الغربي.‎

3- ‎وفي محافظة البحر الأحمر أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الفرقان.

4- ‎وفي محافظة دمياط أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الرحمن الرحيم.‎

5- ‎ ‎وفي محافظة شمال سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكوثر.‎

6- وفي محافظة الدقهلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الفاروق.‎

7- ‎وفي محافظة جنوب سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد حمزة بن عبدالمطلب (رضي الله عنه).‎

8- ‎وفي محافظة بورسعيد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الرحمن الرحيم.‎

9- ‎وفي محافظة الإسماعيلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد النور المحمدي.‎

10- ‎وفي محافظة مطروح أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد العوام.‎

11- ‎وفي محافظة القليوبية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد التابعين.‎

12- ‎وفي محافظة قنا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد السلام‎.‎

13- وفي محافظة البحيرة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد السلام.‎

14- ‎وفي محافظة المنوفية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد علي البطايحي.‎

15- ‎وفي محافظة الغربية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الشيخة نور الصباح.‎

16- ‎وفي محافظة الإسكندرية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير.‎

17- ‎وفي محافظة الشرقية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد صلاح الدين.‎

18- ‎وفي محافظة أسيوط أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد المعز.‎

19- ‎وفي محافظة أسوان أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد زبيدة.‎

20- ‎وفي محافظة الوادي الجديد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد المجاهدين.‎

21- ‎وفي محافظة بني سويف أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد مجمع الجيدة.‎

22- ‎وفي محافظة الجيزة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الشاعر.‎

23- ‎وفي محافظة الفيوم أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد علي مفتاح.‎

24- ‎وفي محافظة سوهاج أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير.‎

25- ‎وفي محافظة كفر الشيخ أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الخزعلي.‎

26- ‎وفي محافظة الأقصر أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد أبو نعيم.‎

27- ‎وفي محافظة السويس أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد علي بن أبي طالب (رضي الله عنه).