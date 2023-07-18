اعتماد قسم جراحة الوجه والفكين بمستشفى الكرنك بالأقصر كمركز تريب معتمد

أعلنت مستشفى الكرنك الدولي بالأقصر، عن اعتماد قسم جراحة الوجه والفكين بالمستشفى، كمركز تدريب مُعتمد لزمالة جراحة الوجه والفكين بالزمالة المصرية.

وأكدت المستشفى، أن اعتماد القسم جاء تكليلاً لجهود استمرت على مدار عامين، تم خلالهما مناظرة الحالات النادرة وإجراء تدخلات جراحيه عالية الدقة على يد خبراء مصريين وأجانب.

ويتميز قسم جراحة الوجه والفكين بمستشفى الكرنك الدولي بتجهيزه بأحدث الأجهزة المُستخدمة عالمياً، كما يتم تطبيق أحدث البروتوكولات العلاجية؛ لحصول منتفعي التأمين الصحي الشامل على أجود الخدمات.

وأكدت إدارة المستشفى ان القسم يستعد لاستقبال أولى دفعات المتدربين بالزمالة المصرية، حيث تم اعتماد الأستاذ الدكتور أحمد جـــابر حسانين- أستاذ جراحة الوجه والفكين بجامعة سوهاج ، كمدرب مُعتمد للزمالة المصرية بالمستشفى، وذلك تحت إشراف دكتورحاتم الشاذلي- رئيس قسم جراحة الوجه والفكين بالمستشفى. وبتنسيق الدكتور عمر الشربيني، رئيس قسم التدريب ومنسق الزمالة بالمستشفى.

