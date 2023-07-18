أوسوريو يرفض ضم حارس المحلة بعد توقيعه لـ الزمالك

كشف الإعلامي محمد شبانة أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للزمالك له مواصفات خاصة فى انضمام حارس جديد للزمالك وهى لا تتوفر فى أحمد ميهوب حارس مرمي فريق غزل المحلة.

وأكد شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن أوسوريو رفض فكرة ضم أحمد ميهوب في ظل حاجته لحارس مرمي بمواصفات خاصة طويل القامة ويجيد اللعب بقدمه.

وأضاف أن المواصفات التي يرغب فيها المدرب الكولومبي يبحث عنها الزمالك حاليا.

كولر يعطي الضوء الأخضر لاحتراف محمد شريف

وفي سياق أخر أكد الإعلامي محمد شبانة وصول عرض احتراف من نادي فاتح كاراجومروك التركي لمحمد شريف مهاجم النادي الأهلي للانتقال إليه بداية من الموسم القادم لمدة عام على سبيل الإعارة.

وأضاف شبانة أنه بعد استطلاع رأي كولر المدير الفني للفريق أبدى السويسري موافقته على رحيل اللاعب معارا من باب " تغيير العتب" والعودة للفريق مرة أخرى

وأكمل شبانة أن إدارة الأهلي إشترطت للموافقة على قبول العرض التركي الحصول على ٥٠٠ ألف دولار، إضافة إلى تمديد اللاعب لتعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل لمدة 4 مواسم قادمة لضمان عودته مرة أخري للفريق.