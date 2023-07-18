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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

محمد صلاح يعدد مزايا مشاركة الزمالك في البطولة العربية

فريق الزمالك
فريق الزمالك

تحدث محمد صلاح نجم الزمالك السابق، عن أخر استعدادات القلعة البيضاء في البطولة العربية المرتقبة التي تقام في السعودية.

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محمد صلاح : الزمالك ظهر بشكل سيئ في مباراة القمة

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نجم الزمالك السابق: أوسوريو فقد ثقة اللاعبين بعد تصريحاته

أشار: "إدارة القلعة البيضاء تحاول توفير احتياجات أوسوريو من اللاعبين، لمشاهدة كيف سيلعب في الموسم القادم، كما أن تصريحاته بتوحيد طريقة لعب الفرق المصرية غريب للغاية، عليه إصلاح أخطائه في البداية ومن ثم النظر لباقي الفرق".

 

أكمل: "يجب مشاركة القلعة البيضاء في البطولة العربية نظرا للعائد المالي، وأيضا لتوفير احتكاك قوي لـ أوسوريو واللاعبين، وسيكون جزء للبناء الفني للفريق، وأيضًا إظهار أفضل مستوى اللاعبين خلال البطولة، والمشاركة في البطولة ارهاق بالطبع، لكنه ستكون مشاركة مهمة للاعبين".

 

وأتم تصريحاته : "اتمنى أن يتم التعاقد مع عناصر هامة خلال الفترة المقبلة  ومؤثرة، بالإضافة لعودة بعض اللاعبين المعارين مثل محمود علاء وحمدي علاء وأوباما، وأحمد عيد من العناصر المميزة في مركز الظهير الأيمن، وأتوقع رحيل عدد من اللاعبين عن صفوف الزمالك خلال الميركاتو الجاري".

 

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محمد صلاح : الزمالك ظهر بشكل سيئ في مباراة القمة

نجم الزمالك السابق: أوسوريو فقد ثقة اللاعبين بعد تصريحاته
الجريدة الورقية