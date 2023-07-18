الفاو تحرص على تنفيذ مشروعات  تتوافق مع خطة التنمية المستدامة

أكد الدكتور عبدالحكيم الواعر المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا على حرص "الفاو" على تحقيق مشروعات تتوافق مع خطة التنمية المستدامة في الدولة المصرية.

جاء ذلك خلال لقائه مع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث المشروعات المشتركة بين الوزارة والمنظمة الدولية.

التعامل مع ظاهرة الحيازات الصغيرة

وقال الواعر، إن منظمة الفاو على استعداد لدعم وزارة الزراعة بالدراسات اللازمة للتعامل مع ظاهرة الحيازات الصغيرة ونقل التجارب الدولية الرائدة في هذا الخصوص ، وكذلك نقل النماذج الإقليمية والدولية الناجحة لتطوير منظومة التعاونيات الزراعية والتنسيق مع الوزارة لتنفيذها.

أشار الواعر إلى أن منظمة الاغذية والزراعة بصدد تنفيذ المشروع المقدم من الحكومة الكندية في مجال الزراعة الذكية مناخياً بمحافظات كفر الشيخ والبحيرة واسوان في إطار مبادرة حياة كريمة.

حضر اللقاء الدكتور نصر الدين الحاج مدير المكتب القطري للفاو بالقاهرة والدكتور محمد يعقوب مساعد ممثل الفاو بالقاهرة والدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة للمناخ.