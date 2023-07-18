ندوتين توعويتين حول "ثورة 30 يونيو وسياسات الحماية الاجتماعية" بتجارة أسيوط

نظمت كلية التجارة بجامعة أسيوط، ندوتين توعويتين للطلاب بالتعاون مع مركز دراسات المستقبل تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، وذلك فى إطار احتفالات جامعة أسيوط بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة حول "ثورة 30 يونيو وسياسات الحماية الاجتماعية فى ظل الأزمات الاقتصادية العالمية".

وتحدث فيها الدكتور محمد أحمد عدوي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ومدير مركز دراسات المستقبل بالجامعة، وجاءت الندوة الثانية بعنوان "ثورة 30 يونيو وآثارها على التنمية الاقتصادية في مصر" ، وتحدث فيها فريق إعداد القادة بكلية التجارة.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، أن الجامعة حريصة على المساهمة في تنفيذ خطط الدولة ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية، في ظل ما تسعى إليه الدولة من تأسيس اقتصاد قوي يتمتع بالمرونة والتنوع، مضيفا أن جامعة أسيوط حريصة على توجيه المشروعات البحثية) لخدمة القضايا الاقتصادية، وإقامة جسور بين الجامعة ومواقع العمل والإنتاج الاقتصادية التي تسمح بمرور تيار من التعاون بينهما في الاتجاهين؛ لخدمة المجتمع، وحل مشاكله، كما تحرص الجامعة على تخريج رواد أعمال وعلماء على كفاءة عالية، وطلاب يستطيعون الاعتماد على أنفسهم، والاعتماد على البحث العلمي؛ لخلق قيمة إضافية للمجتمع مشيرا أن جامعة أسيوط تقدم برامج دراسية سواء في المرحلة الجامعية الأولي، أو في مرحلة الدراسات العليا، والمشروعات التطبيقية التي تقوم بتنفيذها؛ تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.

وأعرب الدكتور محمود عبدالعليم، عن سعادته بمشاركة كلية التجارة في فعاليات ثورة يونيو المجيدة في تناولها للموضوعات المتعلقة بثورة 30 يونيو، وإنجازاتها التي تمثلت في تماسك الدولة المصرية، وبناء الإنسان، ورفع الوعي، ومكافحة الشائعات التي تتسبب فى إحباط الحالة المعنوية للشعب المصري ،فضلاً عن الموضوعات المتعلقة بالمواطن؛ كالحماية الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية ، متمنياً لمصر القوة الشاملة والأمن والتنمية.

ومن جانبه، وجه الدكتور علاء عبدالحفيظ عميد الكلية، الشكر لإدارة الجامعة على دورها فى تشجيعها للأنشطة الطلابية الخاصة بتنمية المهارات والقدرات؛ كنماذج المحاكاة فى البورصة المصرية، والجامعة العربية، وا لمنظمات محلياً، أو إقليمياً، أو دوليا؛ مما يسهم في إكساب الطلاب للكثير من المهارات والقدرات؛ كمهارات العمل الجماعي، والإلقاء فى إدارة الندوات والورش العلمية؛ مما تؤهلهم لسوق العمل بعد التخرج.

وتناولت الندوة الأولى ، والتى جاءت بعنوان: " ثورة 30يونيو، وسياسات الحماية الاجتماعية في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، وتحدث فيها الدكتور محمد أحمد عدوي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ومدير مركز دراسات المستقبل بالجامعة؛ عن مفهوم سياسات الحماية الاجتماعية وعلاقتها بالاستقرار السياسي ، ودور الدولة ووظائفها ، والأمن الإنساني ومحاوره المختلفة، وهي: الأمن الاقتصادي ، والبيئي، والغذائي ، والشخصي ، والصحي ، والمجتمعي، والسياسي ، إلى جانب عرض التطورات العالمية، ودور الحكومات في سياسات الحماية الاجتماعية.

كما نوه الدكتور محمد عدوي، عن دور مصر والسياسات غير مسبوقة في مجالات الحماية الاجتماعية في ظل أزمات عالمية متتالية ؛كمشروع حياة كريمة القائمة على فكرة التنمية الشاملة ، وبرنامج تكامل وكرامة الذي يهتم بالجانب الأسري ، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، فضلاً عن تطوير العشوائيات، والأمن الإنساني؛ كالقضاء على الأسواق العشوائية، والمناطق غير المخططة.

أما الندوة الثانية والتي تحدث فيها فريق إعداد القادة بكلية التجارة، فجاءت بعنوان: ثورة 30 يونيو، وأثرها على التنمية الاقتصادية فى مصر، والتي تناولت الكثير من المحاور أهمها؛ التعرف على أسباب قيام الثورة، والسياسات المتبعة فى مصر بعد ثورة 30 يونيو؛ لتحقيق التنمية الاقتصادية، والتعرف على أهم المشاريع الاقتصادية في مصر بعد الثورة، إلى جانب عرض أنواع التنمية؛ كالتنمية الوطنية، والرئيسة، والمحلية، والبشرية، ومؤشراتها، وعوامل التنمية الاقتصادية، وخصائصها ، ومصر قبل ثورة 30 يونيو ، وأبرز الأخطاء التي تسببت في استياء الرأى العام ، والاقتصاد المصرى أثناء حكم مرسي ، وخلال عام 2013 ، وبعد ثورة 30 يونيو، وأبعادها السياسية ، إلى جانب عرض لبعض المشاريع التي قامت بها الدولة بعد ثورة 30 يونيو ، وتأثيرها على الاقتصاد المصري؛ كقناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة ، ومشروعات الطرق والنقل، ومجمع مصانع الرمال السوداء فى مصر.

حضر الفعاليات الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علاء عبدالحفيظ عميد الكلية ، والدكتورة نسمة حشمت وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ، والدكتور محمد جابر وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب وعضو فى مركز دراسات المستقبل ، والدكتورة أمل الدالي رئيس قسم الإحصاء والرياضة والتأمين ، والدكتورة مروة عبدالمنعم بكر رئيس قسم العلوم السياسية، والدكتور عبدالرحيم خليل أستاذ بقسم العلوم السياسية ،والأستاذ طارق شريت مدير عام رعاية الشباب بالكلية ، وبمشاركة فريق إعداد القادة بكلية التجارة ، وطلبة وطالبات بمختلف الكليات بالجامعة.