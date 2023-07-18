وزير الري يوجه بعمل دراسة لحالة التصرفات والمناسيب على قناة طنطا الملاحية

استعرض الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، موقف أعمال تطهير الترع بمختلف المحافظات، موجهًا باستمرار متابعة معدلات التنفيذ وخاصة بالنقاط الساخنة، مع تشديد الرقابة على جودة تطهيرات الترع، والتنسيق المستمر مع أجهزة المحافظة لرفع نواتج التطهيرات بشكل فورى، مع الحفاظ على الأشجار الواقعة على جسور الترع سواء أثناء أعمال التأهيل أو التطهيرات.

وشدد خلال اجتماع عقده لمتابعة حالة المنظومة المائية، والمناسيب والتصرفات بشبكة الترع والمصارف بمختلف المحافظات خلال فترة أقصى الاحتياجات، على أهمية الاستمرار فى رفع درجة الاستعداد بين كافة أجهزة الوزارة وتفعيل غرف الطوارئ بالمحافظات، ومتابعة المناسيب والتصرفات وحالة جسور الترع لضمان توفير الاحتياجات المائية للقطاعات المستخدمة للمياه.

كما استعرض الدكتور سويلم حالة الموقف المائى بالنقاط الساخنة بالمحافظات، حيث استعرض موقف تشغيل محطات الرفع بمحافظة أسوان (محطات رفع النقرة والطويسة)، حيث وجه بالمتابعة المستمرة لحالة الري واتخاذ ما يلزم لضمان انتظام المناوبات بين المزارعين فى المنطقة، كما استعرض حالة الرى بالعديد من مناطق الجمهورية ووجه نحو ضرورة التنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتنفيذ عمليات تطهير المساقي الخاصة لإيصال المياه للمنتفعين بالتوقيتات والكميات المطلوبة.

ووجه الدكتور سويلم بتشكيل مجموعة عمل لدراسة حالة التصرفات والمناسيب والاستخدامات المائية على قناة طنطا الملاحية ووضع سيناريوهات لتحسين منظومة توزيع المياه على الترعة.

وفى ضوء زيارة سيادته لمحافظة البحيرة بتاريخ ١٦ يوليو ٢٠٢٣ استجابة لشكاوى المزارعين .. فقد وجه سيادته بمواصلة إمداد المغذيات الآخذة من فرع رشيد بالمياه حسما للشكاوى، كما شدد سيادته على استمرار المتابعة للموقف المائى من أجهزة الوزارة لسرعة حسم شكاوى المزارعين ورفع تقرير للعرض على السيد الوزير بهذا الشأن بعد تفقد حالة الرى على الطبيعة والتأكد من حسم الشكوى.

كما استعرض الدكتور سويلم موقف الإجراءات التي تتخذها أجهزة الوزارة لتنفيذ الحلول الدائمة بمناطق قلابشو وزيان بمحافظة الدقهلية وترعة السويس بمحافظة السويس وترعة بورسعيد بمحافظة بورسعيد، لضمان استيفاء الاحتياجات المائية المقررة، وذلك في إطار الدراسات المتكاملة لمنظومة الترع والمصارف والمحطات بهذه المناطق.