أندية السكان بالشرقية تفوز بالمركز الأول بمؤشر الجلسات التفاعلية والرياضية

حصلت أندية السكان بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، على المركز الأول على مستوى محافظات الجمهورية، بمؤشر الجلسات التفاعلية والتي أعلنت عنها الإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة، ضمن تقيمات أندية السكان بجميع المديريات.

وأعلنت الدكتورة فاطمة رجب منسق أندية السكان بمديرية الشرقية، حصول المديرية على المركز الأول بعد الانتهاء من خطة شهر ٦ بتنفيذ عدد ١٥ جلسة، مابين جلسات رياضية وتفاعلية ضمن أنشطة نادي السكان، والتي تم تنفيذها بعدد ١٥ مركز شباب، شملت انحاء محافظة الشرقية، والتي استهدفت ٥٠٠ شاب وفتاة من مختلف الأعمار السنية، من خلال مُدربي أندية السكان الذي تم إعدادهم من خلال وزارة الشباب والرياضة لإجراء الجلسات.

وأثنى الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل الوزارة، على دور منسقي أندية السكان، معربا كما عن سعادته بحصول مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية على المركز الأول، وتحقيق معدلات تنفيذ البرنامج وفق خطة وزارة الشباب والرياضة، لنشر الثقافة السكانية وما يتعلق من قضايا تهتم بتوعية الشباب والفتيات، وآرثاء وعيهم وثقافتهم لما تتطلع به جهود الدولة، لخلق جيل جديد يحمل آمال وطموحات بناء جمهورية جديدة، واستراتيجة نحو التنمية المستدامة ٢٠٣٠.

وأكد دعم برامج أندية السكان وتوفير الموارد المتاحة بمراكز الشباب، لتحقيق أعلى مستويات الخدمة المقدمة، وبذل المزيد من الجهد للحفاظ على هذا النجاح، مقدما الشكر والتقدير للقائمين على البرنامج متمنياً لهم المزيد من النجاح والتوفيق.

يشار إلى أن برامج تدريبات أندية السكان، تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي بموضوعات الصحة الانجابية، ومناقشة قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، زواج الاطفال، وختان الإناث، وغيرها من القضايا المجتمعية ضمن خطة مِدربي أندية السكان.