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الثلاثاء 18 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

هنا الزاهد ”انفلونسر مشهورة تكتشف زواجها من ميكانيكى"

بوابة الوفد الإلكترونية

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "سيب و انا اسيب"، البرومو الرسمى من للعمل، بطولة النجمين هنا الزاهد وأحمد السعدني، والمقرر أن يعرض يوم 22 من يوليو الجارى، عبر إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة. منصة شاهد الرقمية.

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أحمد فهمي يعلن سرا عن هنا الزاهد بعد الزواج.. فيديو

تقدم الفنانة هنا الزاهد شخصية انفلونسر مشهورة ، وبمجرد استعدادها للزواج تجد نفسها متزوجة دون علمها من أحمد السعدني الذي يجسد شخصية ميكانيكي وتمر بالعديد من المواقف الكوميديا.

سيب وانا اسيب

مسلسل سيب وأنا سيب مكون من 10 حلقات، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي ممزوج بالكوميديا.

أحمد السعدني

أبطال مسلسل سيب وانا أسيب

مسلسل «سيب وانا أسيب» بطولة هنا الزاهد، أحمد السعدني، محمود البزاوي، محمد جمعة، عارفة عبدالرسول، أحمد سلطان، آية سماحة، محمود السيسي، يارا جبران، والمسلسل من تأليف رنا أبوالريش وإخراج وائل إحسان.

هنا الزاهد

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