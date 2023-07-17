تعليق قوي من الخارجية الإيرانية على أزمة الجُزر الإماراتية

لا تتحمل "طهران" تدخل موسكو أو أي بلد آخر في قضية وحدة الأراضي الإيرانية، حسبما أفاد وزير الخارجية الإيراني، "حسين أمير عبد اللهيان"، مساء اليوم الاثنين.

ووفقًا لما ذكرته "وسائل إعلام إيرانية"، مساء اليوم الاثنين، صرح أمير عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، بأن بلاده تعتبر تصريحات روسيا بخصوص وحدة الأراضي الإيرانية غير كافية".

وفيما يتعلق بالبيان المشترك لدول الخليج وروسيا حول الجزر الثلاث، أوضح أنه تم استدعاء السفير الروسي أليكسي ديدوف وأكدنا أننا لا نجامل أحدا على سيادتنا ووحدة أراضينا".

وذكر أن السفير الروسي قدم تفسيراته حول البيان إلا انها غير مقبولة ولا نتحمل أي تدخل من روسيا أو أي طرف بشأن سيادتنا ووحدة أراضينا.

الأزمة الأوكرانية:

وبشأن الأزمة الأوكرانية، أفاد الدبلوماسي الإيراني بأن موقف طهران يؤكد على وحدة الأراضي الأوكرانية.

كما بين أمير عبد اللهيان أن إيران تصرّ على إيقاف الحرب واعتماد الحل السياسي في أوكرانيا.

من ناحية أخرى، أعلن مسؤولون في البيت الأبيض أن واشنطن تركز حاليا على المفاوضات مع إيران من أجل إعادة المواطنين الأمريكيين المحتجزين هناك، وليست قريبة من اتفاق نووي جديد ولا تعتبره أولوية.

وقال منسق العلاقات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي: "نحن نركز على محاولة إعادة الأمريكيين المحتجزين بشكل غير قانوني إلى الوطن. هذا ما نفعله".

وردًا على سؤال حول وجود اتصالات غير رسمية بين الولايات المتحدة وإيران حول "اتفاق نووي جديد"، قال كيربي إنه "لا يوجد اتفاق الآن".

وأضاف: "إذا بدأوا في اتخاذ خطوات لتقليل التوتر النووي، فسيكون ذلك جيدا للمنطقة".

وبدوره، أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في مقابلة مع قناة CBS التلفزيونية أن واشنطن لا تزال بعيدة عن أي اتفاق مع طهران.

وقال: "فيما يتعلق بالبرنامج النووي، لسنا قريبين من أي اتفاق"، مشيرا إلى أن العمل جار بين الطرفين لإعادة الأمريكيين إلى الولايات المتحدة.