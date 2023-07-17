وزير الصحة يتفقد مشروع سكن الأطباء والعاملين بأرمنت ويطلق عليه "دار الضيافة"

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، مستشفى حورس التخصصي (أرمنت سابقًا) والذي يقدم خدماته لـ ما يقرب من 250 ألف نسمة، لمتابعة العمل ضمن المنظومة الصحية والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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جاء ذلك خلال جولة الوزير الميدانية لمحافظتي قنا والأقصر، اليوم الإثنين، لتفقد عدد من المنشآت الصحية ومتابعة منظومة العمل على أرض الواقع، يرافقه المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أشاد بمستوى وجودة الخدمات المقدمة للمرضى، وتفقد عدد من أقسام المستشفى المختلفة (الاستقبال والطوارئ، القسم الداخلي، الرعاية المركزة كبار وأطفال، الحضانات، المناظير، الغسيل الكلوي).

ولفت إلى أن الطاقة الاستيعابية للمستشفى تبلغ 154 سريرًا، و4 غرف عمليات و40 ماكينة غسيل كلوي، مشيرًا إلى استحداث خدمات (جراحة مناظير المسالك البولية، جراحة عظام الأطفال، مناظير العظام).

وتابع "عبدالغفار" أن الوزير تفقد مشروع إنشاء سكن الأطباء والعاملين بأرمنت والذي تبلغ طاقته الاستيعابية 186 سريرًا، حيث أشاد الوزير بمستوى التجهيزات بما يضمن توفير سبل الراحة للأطباء والعاملين، وأطلق عليه الوزير مسمى "دار الضيافة".

واختتم الوزير جولته في محافظة الأقصر بتفقد أعمال إنشاء مستشفى القرنة الجديد، والذي مقرر إنشاؤه على مساحة 12 ألفًا و800 متر مربع، بطاقة استيعابية 85 سريرًا ( إقامة، رعايات مركزة، رعاية القلب، رعايات الأطفال، حضانات)، كما يتضمن المستشفى أقسام (الغسيل الكلوي، معامل، بنك دم، وحدة تحضير محاليل) و11 عيادة خارجية تخصصية.

وأوضح "عبدالغفار " أن الوزير شدد على سرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية الخاصة بالمستشفى وفقًا للجداول الزمنية المحددة لها.

ورافق الوزير خلال الجلسة الدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور محمد ضاحي، رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتور هاني راشد، نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور طاهر أيوب، وكيل الوزارة بمحافظة الأقصر، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة. والدكتور بيتر وجيه، نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.